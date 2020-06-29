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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573601354.html
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 262 за сутки
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 262, четыре человека скончались, сообщает институт Роберта... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T06:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
бавария
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, бавария, берлин (город)

В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 262 за сутки

06:16 29.06.2020 (обновлено: 06:30 29.06.2020)
737
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 262, четыре человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 256 новых случаях и трех летальных исходах.
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По информации института, всего в Германии выявили 193 761 человека, заразившегося коронавирусом. Всего скончался 8961 заболевший, выздоровели примерно 178,1 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 344), Северном Рейне-Вестфалии (42 869) и Баден-Вюртемберге (35 530). В Берлине зарегистрированы 8176 случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергБаварияБерлин (город)
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