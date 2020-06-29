Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными

"Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому (они. — Прим. ред.) не сообщили об этом мне и (вице-президенту. — Прим. ред.) Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", — написал американский лидер в Twitter.