https://ria.ru/20200629/1573601225.html
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Президент США Дональд Трамп, основываясь на отчетах разведки, допустил, что информация о сговоре России с талибами фейковая. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:51
2020-06-29T11:00
россия
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
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https://ria.ru/20200628/1573594514.html
Evgeny Lepihin
Глобалисты прокололись. А тут уже подконтрольные им СМИ раздули по всему миру, о кровожадных русских. Посмотрим как они из этого будут отмазываться. Но Трамп для них не авторитет. Нужно на газету в суд подать, в Америке, надоело.
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россия
афганистан
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, основываясь на отчетах разведки, допустил, что информация о сговоре России с талибами фейковая.
"Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому (они. — Прим. ред.) не сообщили об этом мне и (вице-президенту. — Прим. ред.) Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", — написал американский лидер в Twitter.
Ранее Белый дом уже назвал заметку газеты неточной, отметив, что разведка ни о чем подобном не докладывала. Сам Трамп назвал это заказухой.
В пятницу газета The New York Times
со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.
После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, с свою очередь, назвал публикацию фейком.
Позднее пришло опровержение и от "Талибана".