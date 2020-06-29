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Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Президент США Дональд Трамп, основываясь на отчетах разведки, допустил, что информация о сговоре России с талибами фейковая. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:00
россия
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
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Глобалисты прокололись. А тут уже подконтрольные им СМИ раздули по всему миру, о кровожадных русских. Посмотрим как они из этого будут отмазываться. Но Трамп для них не авторитет. Нужно на газету в суд подать, в Америке, надоело.
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россия
афганистан
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными

05:51 29.06.2020 (обновлено: 11:00 29.06.2020)
21355
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоеннослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, основываясь на отчетах разведки, допустил, что информация о сговоре России с талибами фейковая.

"Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому (они. — Прим. ред.) не сообщили об этом мне и (вице-президенту. — Прим. ред.) Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", — написал американский лидер в Twitter.

Ранее Белый дом уже назвал заметку газеты неточной, отметив, что разведка ни о чем подобном не докладывала. Сам Трамп назвал это заказухой.
В пятницу газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.
После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, с свою очередь, назвал публикацию фейком.
Позднее пришло опровержение и от "Талибана".
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РоссияДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Глобалисты прокололись. А тут уже подконтрольные им СМИ раздули по всему миру, о кровожадных русских. Посмотрим как они из этого будут отмазываться. Но Трамп для них не авторитет. Нужно на газету в суд подать, в Америке, надоело.
29 июня, 07:00
Evgeny Lepihin
3400000
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