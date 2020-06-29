Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573601189.html
Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву
Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву, об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анатолий антонов
москва
нью-йорк (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_356a6b1bf147f8e1564fcd462070e590.jpg
https://ria.ru/20200626/1573521482.html
1
москва
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_356a6b1bf147f8e1564fcd462070e590.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7f92dc48aef403e3dfd21cd62dd4eae5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_79f9bbbfcfc90f0666ffd3fdbbbd16bb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анатолий антонов, москва, нью-йорк (город), сша

Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву

05:47 29.06.2020
2401
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777
Пассажирский самолет Boeing-777
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Boeing-777. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву, об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Только что самолет оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека, в том числе - 17 младенцев", - цитирует Антонова посольство России в США в Facebook.
Он добавил, что на борту самолета 72 пассажира, нуждавшихся в репатриации по причинам неотложного характера. Среди них россияне, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, пожилые люди (24 человека), больные, проходившие в США лечение и реабилитацию или имеющие инвалидность.
Также домой возвращаются три школьника, находившихся в стране в рамках образовательных обменов, и пять студентов, у которых закончился срок обучения и проживания в общежитии.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
26 июня, 15:43Распространение нового коронавируса
Путин заявил о продолжении работы по вывозу россиян из-за рубежа
"С момента начала осуществления вывозных рейсов из США в Россию вернулись уже почти 3,5 тысячи соотечественников", - рассказал Антонов.
Следующий вывозной рейс из Нью-Йорка назначен на 5 июля, добавил Антонов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
3111622
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анатолий АнтоновМоскваНью-Йорк (город)США
Рекомендуем
Владивосток
В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020
Спасатели эвакуируют жителей из зоны наводнения в Китае
СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Новейшая европейская разработка ракета-носитель Vega (Вега)
Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками отложили из-за непогоды
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Бурятии число выявленных случаев COVID-19 достигло 2924
Американские военные на юго-востоке Афганистана
WP: из-за "сговора" России и талибов погибли несколько военных США
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
В Китае за сутки выявили 12 случаев COVID-19
Американские доллары
Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 262 за сутки
Государственный флаг КНР в Пекине
Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100
Вид с моря на Гонконг
СМИ: китайский парламент проголосует за закон нацбезопасности Гонконга
Самолет Ан-2
В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Лента новостейМолния