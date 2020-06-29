Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Анатолий Антонов. Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву , об этом сообщил посол РФ в США

"Только что самолет оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека, в том числе - 17 младенцев", - цитирует Антонова посольство России в США в Facebook

Он добавил, что на борту самолета 72 пассажира, нуждавшихся в репатриации по причинам неотложного характера. Среди них россияне, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, пожилые люди (24 человека), больные, проходившие в США лечение и реабилитацию или имеющие инвалидность.

Также домой возвращаются три школьника, находившихся в стране в рамках образовательных обменов, и пять студентов, у которых закончился срок обучения и проживания в общежитии.

"С момента начала осуществления вывозных рейсов из США в Россию вернулись уже почти 3,5 тысячи соотечественников", - рассказал Антонов.

Следующий вывозной рейс из Нью-Йорка назначен на 5 июля, добавил Антонов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.