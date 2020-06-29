https://ria.ru/20200629/1573601189.html
Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву
Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву, об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:47
2020-06-29T05:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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анатолий антонов
москва
нью-йорк (город)
сша
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https://ria.ru/20200626/1573521482.html
1
москва
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_356a6b1bf147f8e1564fcd462070e590.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Почти 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву
, об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов
.
"Только что самолет оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека, в том числе - 17 младенцев", - цитирует Антонова посольство России в США в Facebook
.
Он добавил, что на борту самолета 72 пассажира, нуждавшихся в репатриации по причинам неотложного характера. Среди них россияне, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, пожилые люди (24 человека), больные, проходившие в США лечение и реабилитацию или имеющие инвалидность.
Также домой возвращаются три школьника, находившихся в стране в рамках образовательных обменов, и пять студентов, у которых закончился срок обучения и проживания в общежитии.
"С момента начала осуществления вывозных рейсов из США в Россию вернулись уже почти 3,5 тысячи соотечественников", - рассказал Антонов.
Следующий вывозной рейс из Нью-Йорка
назначен на 5 июля, добавил Антонов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.