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В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020
Власти Приморья продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену на фоне пандемии коронавируса Восточного экономического форума в 2020 году, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:36
владивосток
приморский край
экономика
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владивосток, приморский край, экономика

В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020

05:36 29.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Власти Приморья продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену на фоне пандемии коронавируса Восточного экономического форума в 2020 году, сообщает правительство региона.
Ранее Росконгресс сообщил, что ВЭФ в этом году не состоится, он пройдет в сентябре 2021 года.
"Правительство Приморского края продолжит работу по привлечению в регион новых бизнес-проектов, несмотря на отмену в этом году главной площадки по работе с инвесторами - Восточного экономического форума - в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Средства, которые планировалось направить на организацию данного масштабного мероприятия, перераспределят на другие социально значимые направления", - говорится в сообщении.
По словам министра экономического развития Приморья Натальи Набойченко, основные задачи региона во время Восточного экономического форума - показать возможности для ведения бизнеса, отдыха, развития туризма - актуальны в любое время.
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"Тем более настоящий предприниматель всегда видит новые возможности в кризисе - для кого-то это станет стимулом к перезапуску своего дела… В том числе направим средства на проработку публичных инициатив в сфере государственно-частного партнерства. Также сейчас, когда туристическая отрасль по всей стране оказалась в сложной ситуации,.. часть средств пойдет на информационную поддержку туристической отрасли Приморья", - сказала министр, ее слова приводятся в сообщении.
Она добавила, что работы по благоустройству Владивостока, которые каждый год проводятся перед ВЭФ, планируются и в этом году. Пройдет ремонт дорог, в том числе на острове Русском, внутриквартальных проездов и тротуаров более чем по 60 адресам, приведены в порядок общественные территории и зоны отдыха.
"Вместе с тем высвобожденные в связи с отменой ВЭФ средства, включая (средства) на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, будут возвращены в бюджет Приморского края для исполнения социальных обязательств региона перед жителями", - отметила Набойченко.
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ВладивостокПриморский крайЭкономика
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