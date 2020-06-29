СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая

Спасатели эвакуируют жителей из зоны наводнения в Китае. Архивное фото

Спасатели эвакуируют жителей из зоны наводнения в Китае

ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате проливных дождей в провинции По меньшей мере 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая , сообщает агентство Синьхуа

Сообщается, что ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с пятницы до субботы, привел к наводнению в городе Ихай, в результате 10 человек погибли и семь пропали без вести.

В районе Гаоян два автомобиля упали в реку из-за пострадавших от наводнения дорог, два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.