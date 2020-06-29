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СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:35
сычуань
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в мире
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РИА Новости
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сычуань, китай, в мире

СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая

05:35 29.06.2020
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© AFP 2020 / StringerСпасатели эвакуируют жителей из зоны наводнения в Китае
Спасатели эвакуируют жителей из зоны наводнения в Китае
© AFP 2020 / Stringer
Спасатели эвакуируют жителей из зоны наводнения в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Сообщается, что ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с пятницы до субботы, привел к наводнению в городе Ихай, в результате 10 человек погибли и семь пропали без вести.
Эвакуация людей в Китае
5 июня, 17:18
В Китае более 20 тысяч человек эвакуировали из-за ливней
В районе Гаоян два автомобиля упали в реку из-за пострадавших от наводнения дорог, два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.
В зоне стихийного бедствия находятся почти 10 тысяч человек, в общей сложности свыше 7700 местных жителей были эвакуированы.
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СычуаньКитайВ мире
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