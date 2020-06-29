https://ria.ru/20200629/1573601130.html
СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:35
2020-06-29T05:35
сычуань
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сычуань, китай, в мире
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Сычуань
на юго-западе Китая
, сообщает агентство Синьхуа
.
Сообщается, что ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с пятницы до субботы, привел к наводнению в городе Ихай, в результате 10 человек погибли и семь пропали без вести.
В районе Гаоян два автомобиля упали в реку из-за пострадавших от наводнения дорог, два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.
В зоне стихийного бедствия находятся почти 10 тысяч человек, в общей сложности свыше 7700 местных жителей были эвакуированы.