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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573600996.html
В Бурятии число выявленных случаев COVID-19 достигло 2924
За сутки в Бурятии выявлены 38 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 2924 случая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_d9559c823a82e333f76f9f406dcf8891.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия

В Бурятии число выявленных случаев COVID-19 достигло 2924

05:17 29.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. За сутки в Бурятии выявлены 38 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 2924 случая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 29 июня зарегистрировано 2924 (+38) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1632", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, за время с начала пандемии выздоровели 2055 человек, умер 21 пациент. В данный момент проходят лечение 522 человека, в том числе 28 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении 326 пациентов. В реанимации находится 22 человека, в том числе двое на ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Бурятия
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