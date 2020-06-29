В Бурятии число выявленных случаев COVID-19 достигло 2924

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 29 июня зарегистрировано 2924 (+38) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1632", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за время с начала пандемии выздоровели 2055 человек, умер 21 пациент. В данный момент проходят лечение 522 человека, в том числе 28 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении 326 пациентов. В реанимации находится 22 человека, в том числе двое на ИВЛ.