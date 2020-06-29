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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573600932.html
В Китае за сутки выявили 12 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 12 новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали девять пациентов, следует из... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
воз
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хубэй, воз, тайвань, ухань

В Китае за сутки выявили 12 случаев COVID-19

05:14 29.06.2020
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© РИА НовостиОптовый рынок "Синьфади" в Пекине
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
© РИА Новости
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 12 новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали девять пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 12 новых случаев семь - локальные (все в Пекине), пят - ввозные.
Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 26 бессимптомных носителей находятся под медицинским наблюдением.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 512 случаев коронавирусной инфекции, 78 450 человек выздоровели, 418 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 907, выздоровели 1 823 человек.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 106 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1199 случаев заражения (семь человек скончались, 1104 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 435 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйВОЗТайваньУхань
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