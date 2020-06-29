https://ria.ru/20200629/1573600863.html
Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск
Американский производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от властей США, заявил глава компании Илон Маск. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:53
2020-06-29T04:53
илон маск
tesla motors
калифорния
пало-альто
сша
экономика
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https://ria.ru/20200627/1573543747.html
калифорния
пало-альто
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:0:3053:1717_1400x0_80_0_0_d37c68d3392f5878e5567eeac621345d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla motors, калифорния, пало-альто, сша, экономика