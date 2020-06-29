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Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск
Американский производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от властей США, заявил глава компании Илон Маск. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:53
илон маск
tesla motors
калифорния
пало-альто
сша
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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илон маск, tesla motors, калифорния, пало-альто, сша, экономика

Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск

04:53 29.06.2020
3054
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от властей США, заявил глава компании Илон Маск.
"Кстати, Tesla, по сути, получает "наименьшие" субсидии по сравнению с любыми другими автопроизводителями в США. Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla", - написал Маск в Twitter.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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Илон МаскTesla motorsКалифорнияПало-АльтоСШАЭкономика
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