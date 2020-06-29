В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2

Он добавил, что "это совершенно новый проект самолета, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке". Власти отмечают, что суммарные затраты на реализацию пилотного проекта составят 60 миллионов рублей. Это средства на приобретение оснастки для производства, проектные работы, закупку материалов и оборудования.