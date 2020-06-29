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В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2
Двухмоторный гражданский самолет на базе Ан-2 будут выпускать в Приморье благодаря поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, оказавшихся в тяжелой РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T05:03
дальний восток
ка-62
вертолеты россии
ан-2
ка-52 "аллигатор"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
восточная верфь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дальний восток, ка-62, вертолеты россии, ан-2, ка-52 "аллигатор", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), восточная верфь, олег кожемяко, владивосток, приморский край, экономика

В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2

04:52 29.06.2020 (обновлено: 05:03 29.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Двухмоторный гражданский самолет на базе Ан-2 будут выпускать в Приморье благодаря поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, оказавшихся в тяжелой экономической ситуации из-за сокращения госзаказа, сообщает правительство региона.
Субсидия предназначена для реализации инвестиционных проектов по выпуску гражданской продукции. По словам министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, которые приводятся в сообщении, получателями могут стать предприятия, планирующие организовать выпуск гражданской продукции.
"Обеспечение загрузки производственных мощностей ООО "322 АРЗ" в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Предприятие готово стать производственной базой вертолетной компании ООО "Гранат" по выпуску нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2", – цитируются в сообщении слова Сергея Калитина.
Он добавил, что "это совершенно новый проект самолета, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке". Власти отмечают, что суммарные затраты на реализацию пилотного проекта составят 60 миллионов рублей. Это средства на приобретение оснастки для производства, проектные работы, закупку материалов и оборудования.
Еще несколько проектов могут стать участниками программы субсидирования. В их числе и строительство головного краболовного судна на ООО "Восточная верфь".
"Предприятие первым на Дальнем Востоке приступило к строительству судов-краболовов в рамках программы под инвестиционные квоты. С учетом реализации нового проекта возникает большое количество дополнительных расходов, связанных с постройкой, не учтенных в проекте. Чтобы не допустить срыва исполнения головного заказа и снижения нагрузки предприятия по его выпуску, предполагается субсидирование части стоимости по принципу федерального субсидирования строительства танкера на ССК "Звезда", – приводятся в сообщении слова регионального министра.
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Также на Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" планируется модернизация литейного производства. Предполагаемый объем инвестиций составит более 170 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Приморье создадут Фонд региональной поддержки промышленных предприятий для помощи, в том числе, предприятиям оборонно-промышленного комплекса – авиазаводу "Прогресс", "Восточной верфи" и другим. По словам губернатора края Олега Кожемяко, финансирование будет осуществляться совместно с федеральным Фондом развития промышленности.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.
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Дальний ВостокКа-62Вертолеты РоссииАн-2Ка-52 "Аллигатор"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Восточная верфьОлег КожемякоВладивостокПриморский крайЭкономика
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