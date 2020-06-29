Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573600725.html
Заксобрание Миссисипи проголосовало за замену флага штата
Палата представителей и сенат законодательного собрания американского штата Миссисипи одобрили законопроект о замене флага штата из-за присутствующей на нем... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:53
джордж флойд
сша
миссисипи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573604585_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_907d79c0a82454f9a6d098f203af9c70.jpg
https://ria.ru/20200622/1573267326.html
"Государство,ломающее своё прошлое не имеет будущего"
34
Радужный флаг пусть возьмут. Это толерантно и вообще красиво. И можно сколько угодно вывешивать в посольствах: "А что вы возмущаетесь? Это флаг Миссисипи, а не то, что вы подумали!"
29
11
сша
миссисипи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573604585_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_907d79c0a82454f9a6d098f203af9c70.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573604585_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_747a2bb3969e135afaf1ccf47b2060e1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573604585_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_182c3626b0e0964df968aae434414526.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, сша, миссисипи, в мире

Заксобрание Миссисипи проголосовало за замену флага штата

04:39 29.06.2020 (обновлено: 11:53 29.06.2020)
3418
© AP Photo / Rogelio V. SolisФлаг Миссисипи во время акции рядом с капитолием в городе Джексон
Флаг Миссисипи во время акции рядом с капитолием в городе Джексон
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Флаг Миссисипи во время акции рядом с капитолием в городе Джексон
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Палата представителей и сенат законодательного собрания американского штата Миссисипи одобрили законопроект о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации, сообщает портал Mississippi Today.
На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. Флаг Миссисипи — единственный в Штатах, на котором остается символ Конфедерации. Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил ранее, что готов подписать законопроект о замене флага.
Палата представителей одобрила законопроект 92 голосами за, против выступили 23 законодателя. В ходе голосования в сенате за высказались 37 человек и 14 против. Для разработки нового проекта флага к сентябрю должна быть назначена комиссия из девяти человек. В ноябре жители штата должны будут одобрить или отвергнуть предложенный вариант. На период до голосования у Миссисипи не будет официального флага.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, было снесено еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне в США.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные Штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
22 июня, 08:00
Америка уничтожает исторических врагов
13150115442
Обсудить 11
Джордж ФлойдСШАМиссисипиВ мире
Популярные комментарии
"Государство,ломающее своё прошлое не имеет будущего"
29 июня, 05:21
rik
3310000
Радужный флаг пусть возьмут. Это толерантно и вообще красиво. И можно сколько угодно вывешивать в посольствах: "А что вы возмущаетесь? Это флаг Миссисипи, а не то, что вы подумали!"
29 июня, 06:35
Naum Vygodsky
2170001
Рекомендуем
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Военный грузовой самолет США на острове Окинава, Япония
"Такого еще не было": почему Япония отказала США в размещении оружия
Символический сварной шов Турецкого потока
Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Площадь Независимости в Киеве
Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Добыча сланцевой нефти в США
Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
Граненый стакан
Авоська, "Нива", "Зенит": легенды советского промышленного дизайна
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Полиция с изъятыми у контрабандистов мешками янтаря перед зданием Министерства внутренних дел в Киеве
Ровенская народная республика. Контролирует ли Киев запад Украины
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Знак радиоактивности
В Эстонии зафиксировали рост концентрации радиоактивных частиц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Лента новостейМолния