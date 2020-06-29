Заксобрание Миссисипи проголосовало за замену флага штата

Палата представителей одобрила законопроект 92 голосами за, против выступили 23 законодателя. В ходе голосования в сенате за высказались 37 человек и 14 против. Для разработки нового проекта флага к сентябрю должна быть назначена комиссия из девяти человек. В ноябре жители штата должны будут одобрить или отвергнуть предложенный вариант. На период до голосования у Миссисипи не будет официального флага.