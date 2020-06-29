На Сахалине разрешили массовые мероприятия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн — РИА Новости. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия в регионе, соответствующий документ опубликован в понедельник на правовом портале области.
"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования <...> и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", — говорится в указе, подписанном губернатором Валерием Лимаренко.
По информации оперштаба, на 29 июня в Сахалинской области официально подтверждено 762 случая заболевания, 267 человек выздоровели, 495 пациентов проходят лечение. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Область является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап выхода из режима самоизоляции.
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