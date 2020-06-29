На Сахалине разрешили массовые мероприятия

"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования <...> и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", — говорится в указе, подписанном губернатором Валерием Лимаренко.