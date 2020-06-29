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На Сахалине разрешили массовые мероприятия
Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия в регионе, соответствующий документ опубликован в понедельник на правовом портале области. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:27
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалинская область

На Сахалине разрешили массовые мероприятия

04:16 29.06.2020 (обновлено: 11:27 29.06.2020)
2910
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн — РИА Новости. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия в регионе, соответствующий документ опубликован в понедельник на правовом портале области.

"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования <...> и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", — говорится в указе, подписанном губернатором Валерием Лимаренко.

По информации оперштаба, на 29 июня в Сахалинской области официально подтверждено 762 случая заболевания, 267 человек выздоровели, 495 пациентов проходят лечение. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Область является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап выхода из режима самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сахалинская область
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