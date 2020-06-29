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В ЕАО продлили до 12 июля ограничительные меры из-за COVID-19
Власти Еврейской автономной области продлили режим ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса, до 12 июля, сообщили... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:14
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область

В ЕАО продлили до 12 июля ограничительные меры из-за COVID-19

04:14 29.06.2020
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© РИА Новости / И. Пушков / Перейти в фотобанкГород Биробиджан, ЕАО
Город Биробиджан, ЕАО
© РИА Новости / И. Пушков
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Город Биробиджан, ЕАО. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 июн - РИА Новости. Власти Еврейской автономной области продлили режим ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса, до 12 июля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в понедельник.
Ранее сообщалось, что с 15 июня ЕАО приступила к первому этапу снятия ограничений, в частности, открылись небольшие магазины промышленных товаров, имеющие отдельный вход, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улицах. Однако режим самоизоляции сохраняется для людей из группы риска, запрещены массовые мероприятия.
"Все ограничительные меры, которые действуют на сегодняшний день, продлены до 12 июля", - сообщили в пресс-службе.
По данным правительства региона, в области с начала пандемии выявлены 418 заболевших, из них пять человек умерли, 343 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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