В ЕАО продлили до 12 июля ограничительные меры из-за COVID-19

Ранее сообщалось, что с 15 июня ЕАО приступила к первому этапу снятия ограничений, в частности, открылись небольшие магазины промышленных товаров, имеющие отдельный вход, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улицах. Однако режим самоизоляции сохраняется для людей из группы риска, запрещены массовые мероприятия.