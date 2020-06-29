Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля

В частности, по его словам, злоумышленники, прежде чем угнать автомобиль, обычно стараются его "проверить".

Как подавляющее большинство мошеннических действий, угон может начинаться с телефонных звонков, рассказал эксперт. "Их цель — выяснить, как защищена ваша машина. Ваши контакты могут найти через различные базы, доступные преступникам", — пояснил он. Милешкин добавил, что задача преступников несколько упрощается, если владелец выложил объявление о продаже своего автомобиля.

Злоумышленники могут использовать и фейковые просьбы о помощи. "Оставленная без присмотра машина — легкая добыча, ради которой, возможно, и затеян спектакль", — предупредил эксперт.

Очень важный сигнал — нестандартно срабатывающая сигнализация, заметил Милешкин. По его словам, никто не застрахован от обычных "глюков" электроники, однако это все же можно считать поводом для беспокойства. "Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать о том, что машину прощупывают", — отметил эксперт, добавив, что следует насторожиться, если такое повторяется регулярно.

Другим признаком возможного угона служит случай, если владелец обнаружил свой автомобиль незапертым. "Не спешите грешить на ранний склероз <…>. Не исключена работа угонщиков. Возможно, они просто примериваются к вашей машине, ищут подходы и слабые места. Или их спугнули, не дав довести дело до конца", — пояснил Милешкин.

Еще одним признаком эксперт назвал метки на машинах, которые долго находятся на одном месте. "Простейший способ проверить, есть ли надзор, — подсунуть под дворник или в зазор двери какую-нибудь брошюру, положить на кузов ветку. Если владелец "активен", мусор быстро исчезнет. Нет — угонщики воспримут это как знак к безопасной работе", — заявил он.

Кроме того, сигнализируют о подготовке к угону любые следы вмешательства, оставшиеся на кузове. "Например, отогнутый подкрылок подсказывает о поисках подступов в подкапотное пространство с дополнительными замками <…> О том же свидетельствуют поврежденные личинки замков. А прорези в неожиданных местах — отнюдь не выходка хулиганов, а попытка добраться до электронных блоков", — заявил эксперт.