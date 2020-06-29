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Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал шесть признаков готовящегося угона автомобиля. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:22
россия
кирилл милешкин
авто
за рулем
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Мног воды. Не назван самый реальный способ угона. Дистанционное сканирование ключа хозяина машины с последующим производством полной копии ключа. Даже через двери и стены можно отсканировать. Лечится элементарно. В нерабочее время ключ в металлический экран.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, кирилл милешкин, авто, за рулем

Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля

03:54 29.06.2020 (обновлено: 10:22 29.06.2020)
37634
© Fotolia / Daniel JędzuraУгон автомобиля
Угон автомобиля
© Fotolia / Daniel Jędzura
Угон автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал шесть признаков готовящегося угона автомобиля.
В частности, по его словам, злоумышленники, прежде чем угнать автомобиль, обычно стараются его "проверить".
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Как подавляющее большинство мошеннических действий, угон может начинаться с телефонных звонков, рассказал эксперт. "Их цель — выяснить, как защищена ваша машина. Ваши контакты могут найти через различные базы, доступные преступникам", — пояснил он. Милешкин добавил, что задача преступников несколько упрощается, если владелец выложил объявление о продаже своего автомобиля.
Злоумышленники могут использовать и фейковые просьбы о помощи. "Оставленная без присмотра машина — легкая добыча, ради которой, возможно, и затеян спектакль", — предупредил эксперт.
Очень важный сигнал — нестандартно срабатывающая сигнализация, заметил Милешкин. По его словам, никто не застрахован от обычных "глюков" электроники, однако это все же можно считать поводом для беспокойства. "Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать о том, что машину прощупывают", — отметил эксперт, добавив, что следует насторожиться, если такое повторяется регулярно.
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Другим признаком возможного угона служит случай, если владелец обнаружил свой автомобиль незапертым. "Не спешите грешить на ранний склероз <…>. Не исключена работа угонщиков. Возможно, они просто примериваются к вашей машине, ищут подходы и слабые места. Или их спугнули, не дав довести дело до конца", — пояснил Милешкин.
Еще одним признаком эксперт назвал метки на машинах, которые долго находятся на одном месте. "Простейший способ проверить, есть ли надзор, — подсунуть под дворник или в зазор двери какую-нибудь брошюру, положить на кузов ветку. Если владелец "активен", мусор быстро исчезнет. Нет — угонщики воспримут это как знак к безопасной работе", — заявил он.
Кроме того, сигнализируют о подготовке к угону любые следы вмешательства, оставшиеся на кузове. "Например, отогнутый подкрылок подсказывает о поисках подступов в подкапотное пространство с дополнительными замками <…> О том же свидетельствуют поврежденные личинки замков. А прорези в неожиданных местах — отнюдь не выходка хулиганов, а попытка добраться до электронных блоков", — заявил эксперт.
По его словам, любой из признаков, описанных выше, может оказаться локальным сбоем или хулиганской выходкой. "Реагировать на каждый из всех орудий — паранойя. И все же осторожность не повредит", — заключил Милешкин.
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25618159719
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РоссияКирилл МилешкинАвтоЗа рулем
Популярные комментарии
Мног воды. Не назван самый реальный способ угона. Дистанционное сканирование ключа хозяина машины с последующим производством полной копии ключа. Даже через двери и стены можно отсканировать. Лечится элементарно. В нерабочее время ключ в металлический экран.
29 июня, 10:24
ОИОлег Инкогнито
3000006
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