В Чугуевском районе Приморья ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чугуевском районе Приморья, где после ливней подтопило придомовые участки и огороды, сообщает государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.
Затяжные дожди начались в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу, 26 июня, осадки усилились. Во Владивостоке затопило улицы. В крае размыло дороги. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Кавалеровского района, где из-за ливней подтопило десятки участков, размыло мосты и произошло обрушение участков дорог.
"В связи с прохождением циклонов и обильным выпадением осадков в виде дождя на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений. В связи с этим введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.
В селе Новомихайловка у дамбы в районе, граничащем с жилым сектором, образовалось озеро из поступающих грунтовых вод размером примерно в 6 гектаров. Вода не выходит через обустроенный шлюз, в связи с чем оказались подтопленными придомовые территории и огороды в жилом секторе.
Как сообщает правительство региона, в крае на утро 29 июня ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям. Это дорога Николо-Михайловка–Озерное–Бельцово–Орлиное в Яковлевском районе – сохраняются переливы в 30-40 сантиметров, ограничен проезд для легковых машин на 3-4 километрах дороги Загорное–Краснояровка. Также ограничен проезд на 5-м километре к селу Подгорное в Кировском районе, на 2-3-м километрах дороги Лукьяновка–Новополтавка в Красноармейском районе.
Проезд ограничен на 3-м километре дороги Хабаровск–Владивосток–Абражеевка в Черниговском районе. Затопило подъезды к мосту глубиной до метра, есть объезд. Нет проезда с 32-го по 33-й километры дороги Устиновка-Зеркальное в Кавалеровском районе, ограничен проезд на первом километре Осиновка–Рудная Пристань–Ленино.
В Ольгинском районе ограничен проезд на трассе Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово к Фурманово (2-й и 14-й километры), нет проезда с 25-го по 28-й километры, ведутся работы на подъезде к мосту.