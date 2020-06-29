Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573600363.html
В Чугуевском районе Приморья ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чугуевском районе Приморья, где после ливней подтопило придомовые участки и огороды, сообщает государственное казенное... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T03:39
кавалеровский район
чугуевский район
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149998/75/1499987517_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_08f21aa424e1f2cbcc09987fdf55e16f.jpg
https://ria.ru/20200627/1573553008.html
кавалеровский район
чугуевский район
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149998/75/1499987517_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_08f21aa424e1f2cbcc09987fdf55e16f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149998/75/1499987517_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_b10737add29fb18fb4e9dddc5accce10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149998/75/1499987517_597:0:2645:2048_1400x0_80_0_0_e3e4caf88b4ea526fcc54fb5d85031f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кавалеровский район, чугуевский район, владивосток, приморский край, происшествия

В Чугуевском районе Приморья ввели режим ЧС

03:39 29.06.2020
853
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморье. Архивное фото
Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Приморье. Архивное фото. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июня - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чугуевском районе Приморья, где после ливней подтопило придомовые участки и огороды, сообщает государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.
Затяжные дожди начались в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу, 26 июня, осадки усилились. Во Владивостоке затопило улицы. В крае размыло дороги. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Кавалеровского района, где из-за ливней подтопило десятки участков, размыло мосты и произошло обрушение участков дорог.
"В связи с прохождением циклонов и обильным выпадением осадков в виде дождя на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений. В связи с этим введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.
В селе Новомихайловка у дамбы в районе, граничащем с жилым сектором, образовалось озеро из поступающих грунтовых вод размером примерно в 6 гектаров. Вода не выходит через обустроенный шлюз, в связи с чем оказались подтопленными придомовые территории и огороды в жилом секторе.
Здание, затопленное в результате наводнения
27 июня, 11:57
Режим ЧС ввели в Кавалеровском районе Приморья из-за затоплений
Как сообщает правительство региона, в крае на утро 29 июня ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям. Это дорога Николо-Михайловка–Озерное–Бельцово–Орлиное в Яковлевском районе – сохраняются переливы в 30-40 сантиметров, ограничен проезд для легковых машин на 3-4 километрах дороги Загорное–Краснояровка. Также ограничен проезд на 5-м километре к селу Подгорное в Кировском районе, на 2-3-м километрах дороги Лукьяновка–Новополтавка в Красноармейском районе.
Проезд ограничен на 3-м километре дороги Хабаровск–Владивосток–Абражеевка в Черниговском районе. Затопило подъезды к мосту глубиной до метра, есть объезд. Нет проезда с 32-го по 33-й километры дороги Устиновка-Зеркальное в Кавалеровском районе, ограничен проезд на первом километре Осиновка–Рудная Пристань–Ленино.
В Ольгинском районе ограничен проезд на трассе Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово к Фурманово (2-й и 14-й километры), нет проезда с 25-го по 28-й километры, ведутся работы на подъезде к мосту.
112010
Обсудить 0
Кавалеровский районЧугуевский районВладивостокПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Подтопления в Приморском крае
Уровень воды в реках в Приморье поднялся на 1,7 метра из-за ливней
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике
В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
В Южной Корее введут регламент социального дистанцирования из-за COVID-19
Город Биробиджан, ЕАО
В ЕАО продлили до 12 июля ограничительные меры из-за COVID-19
Сбор урожая
В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
Лесные пожары
В России за сутки потушили 80 лесных пожаров
Вид на город Севастополь
Волченко: итоги года в Крыму может выровнять успешный туристический сезон
Саад Харири
В Ливане расследуют взрыв на пути следования кортежа экс-премьера
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М
Источник рассказал о планах запуска спутников связи "Гонец"
Петропавловск-Камчатский
Режим ограничительных мер будет продлен на Камчатке до 15 июля
Самолет Ан-2
В Приморье будут выпускать двухмоторный самолет на базе Ан-2
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Американские военные на юго-востоке Афганистана
WP: из-за "сговора" России и талибов погибли несколько военных США
Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья — 2020
Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья — 2020
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Лента новостейМолния