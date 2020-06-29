В Чугуевском районе Приморья ввели режим ЧС

"В связи с прохождением циклонов и обильным выпадением осадков в виде дождя на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений. В связи с этим введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.

В селе Новомихайловка у дамбы в районе, граничащем с жилым сектором, образовалось озеро из поступающих грунтовых вод размером примерно в 6 гектаров. Вода не выходит через обустроенный шлюз, в связи с чем оказались подтопленными придомовые территории и огороды в жилом секторе.