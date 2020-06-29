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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200629/1573600132.html
Источник рассказал о планах запуска спутников связи "Гонец"
Шесть спутников связи "Гонец-М" намечается вывести на орбиту до конца 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T03:02
хочу стать космонавтом
россия
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роскосмос
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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россия, плесецк (космодром), роскосмос

Источник рассказал о планах запуска спутников связи "Гонец"

03:02 29.06.2020
529
© Минобороны РФПуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М"
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М
© Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть спутников связи "Гонец-М" намечается вывести на орбиту до конца 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В феврале генеральный директор компании "Гонец" (оператор спутниковой системы) Павел Черенков рассказал, что запуск трех "Гонцов-М" планируется в августе-сентябре.
"Первый запуск трех "Гонцов-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк намечается в сентябре, еще один запуск - в ноябре-декабре", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в обоих запусках вместе с "Гонцами-М" предполагается отправить как российские, так и иностранные малые спутники.
Ранее аппараты "Гонец-М" выводились на орбиту ракетами "Рокот". После двух стартов на ракетах "Союз-2.1б" с Плесецка запуски спутников "Гонец-М" переведут на космодром Восточный.
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Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
В мае 2020 года в материалах, размещенных на сайте "Роскосмоса", сообщалось, что группировка системы "Гонец-Д1М" работает в неполном составе - 11 спутников "Гонец-М", вместо 12 положенных (по три аппарата в четырех плоскостях). При этом восемь аппаратов уже выработали свой гарантированный срок.
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Хочу стать космонавтомРоссияПлесецк (космодром)Роскосмос
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