Источник рассказал о планах запуска спутников связи "Гонец"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть спутников связи "Гонец-М" намечается вывести на орбиту до конца 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В феврале генеральный директор компании "Гонец" (оператор спутниковой системы) Павел Черенков рассказал, что запуск трех "Гонцов-М" планируется в августе-сентябре.

"Первый запуск трех "Гонцов-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк намечается в сентябре, еще один запуск - в ноябре-декабре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в обоих запусках вместе с "Гонцами-М" предполагается отправить как российские, так и иностранные малые спутники.

Ранее аппараты "Гонец-М" выводились на орбиту ракетами "Рокот". После двух стартов на ракетах "Союз-2.1б" с Плесецка запуски спутников "Гонец-М" переведут на космодром Восточный.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.