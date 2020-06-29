Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Сети высмеяли украинскую книгу "Простая конституция" за упоминание в ней шумеров.
Ранее офис президента Украины сообщил в фейсбуке о выпуске данной книги, чтобы у детей была возможность в доступной форме с раннего возраста знать о своих гражданских правах.
Опубликовано Офіс Президента України Воскресенье, 28 июня 2020 г.
Фраза "Шумеры, гоу в государство, я создал", размещенная на одной из страниц издания, вызвала неоднозначную реакцию в комментариях под постом офиса Владимира Зеленского.
"Что означает "Шумеры, гоу в государство, я создал?" — задался вопросом пользователь Alexei Orlov.
"Что вы делаете? У вас с головой все нормально?" — спросил Владимир Григорьевич.
"Немного не поняла, о чем это. Как объяснить ребенку связь этой фразы с Конституцией Украины?" — озадачилась Виктория Дегтяр.
"Какой лютый трэш. Как это развидеть?" — написал Lilumi Odi.
"В доступной для президента форме? Как продолжение книги "Политика для начинающих", которую Зеленскому подарили на "Книжном арсенале", — сыронизировала Renata Syomkina.
На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.