Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573600053.html
Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров
В Сети высмеяли украинскую книгу "Простая конституция" за упоминание в ней шумеров. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:26
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568744681_0:270:3072:1998_1400x0_80_0_0_8c5fce93ae756960bfe569af1dd3ba8e.jpg
https://ria.ru/20200625/1573457106.html
Завидуете, да? Шумеры испокон века населяли Куев и его окрестности. Отличались величием и грацией, общались с эльфами. Это вам каждый западный историк скажет!
122
Кличок писал, сто пудов.
65
21
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568744681_0:270:3072:1998_1400x0_80_0_0_8c5fce93ae756960bfe569af1dd3ba8e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568744681_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_9c5a35185e2370280e4c67a0ab372a27.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568744681_425:0:2473:2048_1400x0_80_0_0_fa2d88bc5c9b83c98520db1f37a8404f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, в мире

Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров

02:47 29.06.2020 (обновлено: 13:26 29.06.2020)
16864
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Сети высмеяли украинскую книгу "Простая конституция" за упоминание в ней шумеров.
Ранее офис президента Украины сообщил в фейсбуке о выпуске данной книги, чтобы у детей была возможность в доступной форме с раннего возраста знать о своих гражданских правах.
Опубликовано Офіс Президента України Воскресенье, 28 июня 2020 г.
Фраза "Шумеры, гоу в государство, я создал", размещенная на одной из страниц издания, вызвала неоднозначную реакцию в комментариях под постом офиса Владимира Зеленского.
"Что означает "Шумеры, гоу в государство, я создал?" — задался вопросом пользователь Alexei Orlov.
"Что вы делаете? У вас с головой все нормально?" — спросил Владимир Григорьевич.
"Немного не поняла, о чем это. Как объяснить ребенку связь этой фразы с Конституцией Украины?" — озадачилась Виктория Дегтяр.
"Какой лютый трэш. Как это развидеть?" — написал Lilumi Odi.
"В доступной для президента форме? Как продолжение книги "Политика для начинающих", которую Зеленскому подарили на "Книжном арсенале", — сыронизировала Renata Syomkina.
На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.
Депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова
25 июня, 12:38
Депутат Рады заявила, что бедные семьи рожают детей "низкого качества"
4258884613
Обсудить 21
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Завидуете, да? Шумеры испокон века населяли Куев и его окрестности. Отличались величием и грацией, общались с эльфами. Это вам каждый западный историк скажет!
29 июня, 05:09
Александр Максименко
22962002
Кличок писал, сто пудов.
29 июня, 03:34
ЛКЛысый Кучерявый
20440001
Рекомендуем
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Добыча сланцевой нефти в США
Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Полиция с изъятыми у контрабандистов мешками янтаря перед зданием Министерства внутренних дел в Киеве
Ровенская народная республика. Контролирует ли Киев запад Украины
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Символический сварной шов Турецкого потока
Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Военный грузовой самолет США на острове Окинава, Япония
"Такого еще не было": почему Япония отказала США в размещении оружия
Телеведущая Виктория Боня
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А
В ОСК назвали сроки передачи ВМФ новейшей подлодки "Князь Олег"
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Лента новостейМолния