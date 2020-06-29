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В России за сутки потушили 80 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 80 лесных пожаров на площади более 2,1 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T02:08
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