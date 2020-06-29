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В России за сутки потушили 80 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 80 лесных пожаров на площади более 2,1 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.06.2020
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В России за сутки потушили 80 лесных пожаров

02:08 29.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
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Лесные пожары. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 80 лесных пожаров на площади более 2,1 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.06.2020 в России ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 2 113 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 29 июня в РФ действовало 246 лесных пожаров на площади 165 831 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовало 14 пожаров на площади более 41,2 тысячи гектара.
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