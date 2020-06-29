Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне

"Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе. К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры", — объяснил эксперт. При этом доступ того или иного приложения к геолокации можно ограничить и тогда эта информация собираться не будет.