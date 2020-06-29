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https://ria.ru/20200629/1573599985.html
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:30
телефон
instagram
технологии
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572641778_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_1d9b2c0b54939d068be6bc4fde266d03.jpg
https://ria.ru/20200624/1573397261.html
Эксперт советует отключить геолокацию .Но не советует этого делать .
91
Сомнительная экономия. По геолакации я пару раз свой айфон нашел через поиск с MAC. Может там сотовая сеть задействована, не знаю Перый раз за 15 км от дома после спорта выпал при переодевании. Второй раз с кармана на стоянке когда с машины выходил. Дома в поиск, и понятно где искать.
17
9
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572641778_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_1d9b2c0b54939d068be6bc4fde266d03.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
телефон, instagram, технологии

Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне

02:21 29.06.2020 (обновлено: 09:30 29.06.2020)
90111
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве
Девушка на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Работа служб геолокации на современных смартфонах — привычная рутина, на которую многие не обращают внимания. Однако если человек обеспокоен сбором своих личных персональных данных, геолокацию на смартфоне имеет смысл отключить или хотя бы ограничить доступ к ней со стороны различных приложений, а также операционной системы устройства, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе. К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры", — объяснил эксперт. При этом доступ того или иного приложения к геолокации можно ограничить и тогда эта информация собираться не будет.

Также, если отключить геолокацию в настройках телефона полностью, время работы смартфона от аккумулятора может вырасти. При этом эксперт не советует это делать, так как современные устройства используют алгоритмы, собирающие информацию о геолокации лишь в некоторые промежутки времени при работе в фоновом режиме, что положительно сказывается на времени работы аккумулятора (если, конечно, речь не идет про использование навигаторов).
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220722051961
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ТелефонInstagramТехнологии
Популярные комментарии
Эксперт советует отключить геолокацию .Но не советует этого делать .
29 июня, 08:48
vovik4488
41470003
Сомнительная экономия. По геолакации я пару раз свой айфон нашел через поиск с MAC. Может там сотовая сеть задействована, не знаю Перый раз за 15 км от дома после спорта выпал при переодевании. Второй раз с кармана на стоянке когда с машины выходил. Дома в поиск, и понятно где искать.
29 июня, 03:45
Андрей Шлапаков
6010010
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