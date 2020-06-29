Россиянам напомнили, какая вода самая полезная

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Любая питьевая вода может утолить жажду, но пользу принесет далеко не каждая. Автор книг о лечебных минеральных водах и их применении Александр Назаров в интервью радио Sputnik рассказал, как сделать правильный выбор.
Если вы хотите черпать из воды дополнительные силы и полезные элементы, а не просто утолять жажду, то придется внимательнее относиться к выбору. При покупке бутилированной воды нужно обратить внимание на то, из какого она источника. Для максимальной пользы стоит брать добытую из артезианских скважин с природными элементами, а не воду из наземных источников, к которой подмешали полезные составляющие, объяснил в эфире радио Sputnik Александр Назаров.
"На столовой воде все мелко написано, в магазин ходить надо фактически с лупой, чтобы смотреть на состав воды. Если она кондиционирована или прошла очистку, значит, эта вода "убитая". Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля-матушка, ничто заменить не может. На воду должно влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала", — рассказал эксперт.
Александр Назаров призвал не забывать и о том, что существует лечебная вода. Ее нужно пить не просто для утоления жажды, а в качестве назначенной врачом процедуры.
"Вода — самый ценный продукт. Самое главное для здоровья — пить вовремя правильную воду. Минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые пьются за 30 минут до еды и через два и три часа после еды. Если этому следовать, то можно, как я, более 16 лет жить без болезней и лекарств", — рассказал автор книг о минеральной воде в интервью радио Sputnik.