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Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Любая питьевая вода может утолить жажду, но пользу принесет далеко не каждая. Автор книг о лечебных минеральных водах и их применении Александр Назаров в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:22
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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здоровье - общество, общество

Россиянам напомнили, какая вода самая полезная

02:02 29.06.2020 (обновлено: 12:22 29.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняБольшинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Любая питьевая вода может утолить жажду, но пользу принесет далеко не каждая. Автор книг о лечебных минеральных водах и их применении Александр Назаров в интервью радио Sputnik рассказал, как сделать правильный выбор.
Если вы хотите черпать из воды дополнительные силы и полезные элементы, а не просто утолять жажду, то придется внимательнее относиться к выбору. При покупке бутилированной воды нужно обратить внимание на то, из какого она источника. Для максимальной пользы стоит брать добытую из артезианских скважин с природными элементами, а не воду из наземных источников, к которой подмешали полезные составляющие, объяснил в эфире радио Sputnik Александр Назаров.

"На столовой воде все мелко написано, в магазин ходить надо фактически с лупой, чтобы смотреть на состав воды. Если она кондиционирована или прошла очистку, значит, эта вода "убитая". Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля-матушка, ничто заменить не может. На воду должно влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала", — рассказал эксперт.

Александр Назаров призвал не забывать и о том, что существует лечебная вода. Ее нужно пить не просто для утоления жажды, а в качестве назначенной врачом процедуры.
"Вода — самый ценный продукт. Самое главное для здоровья — пить вовремя правильную воду. Минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые пьются за 30 минут до еды и через два и три часа после еды. Если этому следовать, то можно, как я, более 16 лет жить без болезней и лекарств", — рассказал автор книг о минеральной воде в интервью радио Sputnik.
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Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Самая полезная вода - смешанная со спиртом в пропорции 60/40.
29 июня, 02:15
Svinka Ontherun
6120029
Астрологи и гомеопаты его лучшие друзья.
29 июня, 03:39
ЛКЛысый Кучерявый
7101001
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