Россиянам напомнили, какая вода самая полезная

"На столовой воде все мелко написано, в магазин ходить надо фактически с лупой, чтобы смотреть на состав воды. Если она кондиционирована или прошла очистку, значит, эта вода "убитая". Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля-матушка, ничто заменить не может. На воду должно влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала", — рассказал эксперт.