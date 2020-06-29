Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

"Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11-й главе (закона о банкротстве. — Прим. ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса", — говорится в релизе компании.

Компания заключила соглашение с кредиторами, по которому ей выделят ссуду в размере 925 миллионов долларов. Наряду с этим кредиторы и держатели обеспеченных векселей должны выделить Chesapeake 600 миллионов долларов.

В конце мая международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50 процентов по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19. По данным агентства, в США в текущем году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетике — более чем на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, в основном из-за нефтегазового сектора.