Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности, говорится в релизе.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, при котором контроль над компанией может перейти к одному из основных кредиторов. Перед этим СМИ писали, что компания планирует реструктуризацию задолженности на фоне падения цен на нефть и газ и даже готовится запустить процедуру банкротства.
"Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11-й главе (закона о банкротстве. — Прим. ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса", — говорится в релизе компании.
Chesapeake будет реализовывать план реорганизации для ликвидации "приблизительно семи миллиардов долларов задолженности".
Компания заключила соглашение с кредиторами, по которому ей выделят ссуду в размере 925 миллионов долларов. Наряду с этим кредиторы и держатели обеспеченных векселей должны выделить Chesapeake 600 миллионов долларов.
В конце мая международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50 процентов по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19. По данным агентства, в США в текущем году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетике — более чем на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, в основном из-за нефтегазового сектора.