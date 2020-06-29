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Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:22
майкл блумберг
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573488898.html
Хотела США стать страной бензоколонкой, да не получилось... Теперь, пытается стать региональной державой - думаю получится....
55
Будут добывать просто сланцы (тапочки)🤔
45
21
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
майкл блумберг, сша, экономика

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

01:31 29.06.2020 (обновлено: 11:22 29.06.2020)
15881
© AP Photo / Charles Rex ArbogastДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Добыча сланцевой нефти в США. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности, говорится в релизе.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, при котором контроль над компанией может перейти к одному из основных кредиторов. Перед этим СМИ писали, что компания планирует реструктуризацию задолженности на фоне падения цен на нефть и газ и даже готовится запустить процедуру банкротства.

"Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11-й главе (закона о банкротстве. — Прим. ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса", — говорится в релизе компании.

Chesapeake будет реализовывать план реорганизации для ликвидации "приблизительно семи миллиардов долларов задолженности".
Компания заключила соглашение с кредиторами, по которому ей выделят ссуду в размере 925 миллионов долларов. Наряду с этим кредиторы и держатели обеспеченных векселей должны выделить Chesapeake 600 миллионов долларов.
В конце мая международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50 процентов по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19. По данным агентства, в США в текущем году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетике — более чем на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, в основном из-за нефтегазового сектора.
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
25 июня, 21:41Акценты
Были времена, и вряд ли настанут снова: реквием по сланцевой нефти СШАСланцевой нефти предрекали хорошее будущее в мире энергоносителей, однако в условиях низких цен на это сырье, будущее туманно для нефти вообще, будь она сланцевая или бочковая.
34969911512
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Майкл БлумбергСШАЭкономика
Популярные комментарии
Хотела США стать страной бензоколонкой, да не получилось... Теперь, пытается стать региональной державой - думаю получится....
29 июня, 03:40
iinvisible.man.12
31231000
Будут добывать просто сланцы (тапочки)🤔
29 июня, 01:53
Роман Браско
24201000
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