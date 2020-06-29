Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг. Архивное фото

Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.

В пресс-службе министерства сообщили, что при осуществлении установленной ранее единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена информацией. Это позволило максимально быстро перечислить средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого же дня выплат. Оставшиеся средства по поступившим до 1 июня заявлениям начислили россиянам в течение десяти дней. Всего выплаты осуществлены уже на 21 миллион детей.

В ведомстве добавили, что новые выплаты начнутся уже с 1 июля. При этом не требуется подачи отдельного заявления от родителей. Решение будет принято на основании данных, которые уже есть у ПФР

Распоряжение президента

Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии COVID-19 ранее распорядился президент Владимир Путин . Так, с апреля по июнь родители детей до трех лет получают по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Для детей от трех до 16 лет предусмотрена единовременная выплата в десять тысяч.

На прошлой неделе в обращении к россиянам глава государства объявил, что в июле семьям с детьми до 16 лет также выплатят по десять тысяч. По словам премьер-министра Михаила Мишустина , правительство выделит на эти цели более 270 миллиардов рублей.

Если родители детей до 16 лет еще не оформляли пособие, то они могут подать заявление до 1 октября. Тогда они получат выплаты сразу за два месяца — июнь и июль. Как напомнили в Минтруде, это пособие, как и другие выплаты на детей, введенные из-за пандемии, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Поддержка родителей, потерявших работу

Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе, также заявил президент.

"Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где два родителя потеряли работу... Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе", - сказал он в телеобращении к россиянам.

Глава государства отметил, что на начало апреля поддержку от служб занятости получили 720 тысяч человек, сейчас - свыше 2,5 миллиона.

Поддержка медработников

Ранее президент также распорядился поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей "скорых", которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлен до конца лета.

Уточняется, что врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч рублей. Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.

В России выявили более 634 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов.