Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда

В свою очередь, опрос, проведенный лабораторией Kantar для телеканала оппозиционной направленности TVN, также говорит о том, что во втором туре выборов выиграет Дуда с результатом 45,5% голосов против 44,7% за Тшасковского. О методе, количестве опрошенных и погрешности этого опроса также не сообщается.