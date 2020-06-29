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Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда
Второй тур выборов президента Польши выиграет действующий глава государства Анджей Дуда, свидетельствуют результаты социологического опроса, озвученные... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T01:00
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире

Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда

01:00 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Второй тур выборов президента Польши выиграет действующий глава государства Анджей Дуда, свидетельствуют результаты социологического опроса, озвученные телеканалом TVP.
В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. По данным exit poll, во второй тур выборов, который пройдет 12 июля, вышли кандидат от правящей партии, действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский.
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
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По данным опроса, проведенного государственным телеканалом TVP, за Дуду во втором туре готовы проголосовать 50,9% избирателей, а за Тшасковского 49,1%.
О методе, количестве опрошенных и погрешности опроса не сообщается.
В свою очередь, опрос, проведенный лабораторией Kantar для телеканала оппозиционной направленности TVN, также говорит о том, что во втором туре выборов выиграет Дуда с результатом 45,5% голосов против 44,7% за Тшасковского. О методе, количестве опрошенных и погрешности этого опроса также не сообщается.
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Рафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаВ мире
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