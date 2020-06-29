https://ria.ru/20200629/1573599568.html
Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда
Второй тур выборов президента Польши выиграет действующий глава государства Анджей Дуда, свидетельствуют результаты социологического опроса, озвученные... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T01:00
2020-06-29T01:00
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153949/57/1539495772_0:186:2982:1863_1400x0_80_0_0_39ff03eade77a95dd418e561c03de4d2.jpg
https://ria.ru/20200628/1573598467.html
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153949/57/1539495772_0:186:2982:1863_1400x0_80_0_0_39ff03eade77a95dd418e561c03de4d2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153949/57/1539495772_126:0:2857:2048_1400x0_80_0_0_49693ef78acb982b0f024a17983dbee8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153949/57/1539495772_467:0:2515:2048_1400x0_80_0_0_7e536de9d9300af123ddf7b4b04d62b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире
ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости.
Второй тур выборов президента Польши
выиграет действующий глава государства Анджей Дуда
, свидетельствуют результаты социологического опроса, озвученные телеканалом TVP
.
В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. По данным exit poll, во второй тур выборов, который пройдет 12 июля, вышли кандидат от правящей партии, действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский
.
По данным опроса, проведенного государственным телеканалом TVP, за Дуду во втором туре готовы проголосовать 50,9% избирателей, а за Тшасковского 49,1%.
О методе, количестве опрошенных и погрешности опроса не сообщается.
В свою очередь, опрос, проведенный лабораторией Kantar для телеканала оппозиционной направленности TVN, также говорит о том, что во втором туре выборов выиграет Дуда с результатом 45,5% голосов против 44,7% за Тшасковского. О методе, количестве опрошенных и погрешности этого опроса также не сообщается.