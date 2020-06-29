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В РВИО рассказали о вкладе партизан в Победу
Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал РИА Новости о роли партизан в Победе в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:04
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РИА Новости
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российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945), москва, белоруссия, ссср

В РВИО рассказали о вкладе партизан в Победу

00:43 29.06.2020 (обновлено: 04:04 29.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал РИА Новости о роли партизан в Победе в Великой Отечественной войне.
Десять лет назад 29 июня стало памятной датой – Днем партизан и подпольщиков. За время Великой Отечественной войны более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а двое из них – дважды.
"В современных войнах, в первую очередь в локальных конфликтах, по сей день применяется партизанская тактика. В том или ином виде партизанские движения были во всех войнах последних столетий, но самого большого размаха в новейшей истории достигло на территории Советского Союза, где партизанами и подпольщиками во время Великой Отечественной войны было порядка миллиона человек", - сказал Буранов.
По словам историка, основанием установить памятную дату стало то, что 29 июня 1941 года в СССР вышла директива, в которой предписывалось создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, создавать невыносимые условия для врага и его пособников.
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"Тогда же в Москве был создан центральный штаб партизанского движения. Впервые в истории войн партизанские силы под единым командованием проводили операции в тылу врага по общему замыслу в тесном взаимодействии с частями действующей армии. Таким образом, партизанское движение перестало быть стихийными действиями отдельных групп и отрядов. Устойчивая система управления позволила проводить последовательную, умную и дающую результат стратегию по дестабилизации тылов противника", - подчеркнул эксперт.

Партизанский спецназ

Историк рассказал, что также была создана отдельная мотострелковая бригада особого назначения войск НКВД для подготовки кадров для партизанских отрядов, там подпольщиков обучали, чтобы потом забросить в тыл противника. Всего за годы войны в тылу врага действовали свыше шести тысяч партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражалось до миллиона партизан.
Буранов отметил, что население страны широко поддерживало партизанское движение. Наиболее мощным оно было в Белоруссии, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР и на Украине.
"На временно оккупированной немецкими войсками территории СССР в Великой Отечественной войне в труднодоступных для противника местах создавались партизанские края и зоны, в которых действовали органы советской власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, школы и медицинские учреждения", - сказал Буранов.
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По его словам, партизанские формирования создавались по принципу добровольности, при этом их состав был совершенно разношерстным: в них вступали местные жители, но также было много военных, оказавшихся в окружении или бежавших из плена, а некоторые отряды полностью состояли из военных.
"Были среди партизан и "бандеровцы" и "лесные братья", которые преследовали различные националистические интересы, но большинство, процентов 90, партизан были на стороне Красной армии", - подчеркнул эксперт.
Историк отметил, что партизаны отвлекли на себя более 10% сухопутных войск противника, действовавших на советско-германском фронте.

С эффективностью Сталинградской битвы

"Партизанские отряды совершали тысячи диверсий, уничтожали солдат противника и боевую технику, срывая подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия, нарушали тыловые коммуникации. Партизанские силы нанесли врагу огромный урон: было уничтожено, ранено и захвачено в плен около миллиона человек, сопоставимые потери в живой силе немцы понесли в Сталинградской битве. Нестабильность в тылу влияла на моральный дух и боеспособность противника", - рассказал Буранов.
По его словам, за годы войны партизаны уничтожили свыше тысячи самолетов, вывели из строя более шести тысяч танков и бронемашин.
"У немцев был создан отдельный знак за борьбу с партизанами, фактически признавалось, что борьба с партизанами приравнивается к войне на фронте. В Советском Союзе в 1943 году была учреждена медаль "Партизану Отечественной войны" первой и второй степени, которая имела очень высокий статус, фактически приравнивалась к медали "За боевые заслуги". Несколько сотен тысяч партизан и подпольщиков были ими награждены", - отметил Буранов.
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75 лет Великой ПобедыРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)МоскваБелоруссияСССР
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