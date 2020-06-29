Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Врач-диетолог Инна Кононенко оценила в беседе с " Врач-диетолог Инна Кононенко оценила в беседе с " Пятым каналом " состояние похудевшего на сто килограммов продюсера Максима Фадеева

Как отметила эксперт, такие резкие изменения в весе могут быть вредными для организма. "Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что сто килограммов за год — это много", — заявила Кононенко.

Она предупредила, что из-за резкого похудения в желчном пузыре могут образоваться камни.

"Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы. Когда мы говорим о человеке с избыточной массой тела, у нас есть понятие саркопеническое ожирение. Когда человек может находиться в одном весе, но при этом количество мышц будет становиться меньше, а жира больше", — добавила диетолог.