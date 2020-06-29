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Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева
Врач-диетолог Инна Кононенко оценила в беседе с "Пятым каналом" состояние похудевшего на сто килограммов продюсера Максима Фадеева. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T00:36
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россия, максим фадеев, общество

Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева

00:36 29.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор и продюсер Максим Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Врач-диетолог Инна Кононенко оценила в беседе с "Пятым каналом" состояние похудевшего на сто килограммов продюсера Максима Фадеева.
Как отметила эксперт, такие резкие изменения в весе могут быть вредными для организма. "Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что сто килограммов за год — это много", — заявила Кононенко.
Она предупредила, что из-за резкого похудения в желчном пузыре могут образоваться камни.
"Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы. Когда мы говорим о человеке с избыточной массой тела, у нас есть понятие саркопеническое ожирение. Когда человек может находиться в одном весе, но при этом количество мышц будет становиться меньше, а жира больше", — добавила диетолог.
Ранее Фадеев показал свое фото после похудения. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов. Подписчики поразились изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за силу воли и характер.
Продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 00:37
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
61213891027
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РоссияМаксим ФадеевОбщество
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