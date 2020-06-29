Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573599281.html
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом вслед за властями Техаса и Флориды распорядился закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T00:34
распространение нового коронавируса
гэвин ньюсом
коронавирус covid-19
лос-анджелес
калифорния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570622482_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_475405eeb99d7a84a43ea7e8500bb09d.jpg
лос-анджелес
калифорния
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570622482_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_475405eeb99d7a84a43ea7e8500bb09d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570622482_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_fbe6180e445d322c66ef7f10ffe06ba0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570622482_296:0:2344:2048_1400x0_80_0_0_3d20b7fd40a9db7513505faa10b767ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гэвин ньюсом, коронавирус covid-19, лос-анджелес, калифорния

В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса

00:34 29.06.2020
1111
© AP Photo / Matt RourkeСитуация в США
Ситуация в США
© AP Photo / Matt Rourke
Ситуация в США. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом вслед за властями Техаса и Флориды распорядился закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе, из-за вспышки нового коронавируса.
В пятницу департамент бизнеса и профессионального регулирования американского штата Флорида объявил о закрытии баров в связи с новой вспышкой COVID-19. В понедельник по той же причине об аналогичных ограничениях и ряде других объявили власти Техаса. В Техасе, Флориде и Калифорнии ранее было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом.
"Из-за роста распространения COVID-19 власти Калифорнии распоряжаются закрыть бары в (округах - ред.) Фресно, Империал, Керн, Кингс, Лос-Анджелес, Сан-Хоакин и Туларе и рекомендует их закрыть в Контра-Косте, Риверсайде, Сакраменто, Сен-Бернардино, Санта-Барбаре, Санта-Кларе, Станислаусе и Вентуре", - написал калифорнийский губернатор в Twitter.
По последним данным, в Калифорнии всего выявлено 211 243 случая заражения, при этом за сутки прирост составил 4810 (2,3%). В общей сложности в штате скончались 5905 заболевших COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
560212
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаГэвин НьюсомКоронавирус COVID-19Лос-АнджелесКалифорния
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко признался, что переживал из-за ситуации с COVID-19
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Диетолога озаботило состояние похудевшего на сто килограммов Фадеева
Президент Польши Анджей Дуда
Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Врачи рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Добыча сланцевой нефти в США
Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Вид на Площадь Партизан в Брянске
В РВИО рассказали о вкладе партизан в Победу
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки прокомментировал данные о мешках для трупов
Сотрудник пожарной части
Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Полицейский в Рио-де-Жанейро
На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Кадр из сериала Дивный новый мир
В Сети опубликовали первый трейлер сериала "Дивный новый мир"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
15:09Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы
Лента новостейМолния