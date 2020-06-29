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Лукашенко признался, что переживал из-за ситуации с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последние несколько месяцев переживал, боясь не оправдать доверие белорусов в плане выбранного республикой... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T00:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
минская область
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, минская область, белоруссия

Лукашенко признался, что переживал из-за ситуации с COVID-19

00:29 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последние несколько месяцев переживал, боясь не оправдать доверие белорусов в плане выбранного республикой пути по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
"Я как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаю, мало того, что вы не поняли, а не дай бог, мы не справимся - вы точно начнете об меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили", - заявил Лукашенко во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент встречи показал телеканал "Беларусь 1" в воскресенье.
По словам Лукашенко, он в свое время советовал белорусам лечить коронавирус трактором, ста граммами и баней, поскольку "не мог кое-что говорить всерьез". "И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что … надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить", - пояснил президент.
Говоря в целом о ситуации с COVID-19, он отметил, что в последнее время "даже огромная Минская область сегодня скатилась с этого плато, по стране минус 500 (инфицированных — ред.) несколько дней подряд".
"Все это время плато наше было очень низким, поэтому мы не перегрузили систему здравоохранения. Второе - как-то эта пандемия шла сверху вниз, с севера на юг. И у нас сейчас, слава богу, уже нет этих проблем, но последним подъем был в Брестской и Гомельской областях. Сейчас они молодцы, выходят из этого. Но система, которая была выстроена, была рассчитана на то, что мы боремся очагово. Очаг есть - мы там воюем. Но мы всегда держали в резерве все - вплоть до комендантского часа", - заявил Лукашенко.
Медицинский работник
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Он добавил, что многие страны мира пытаются создать вакцину от COVID-19, поскольку "все борются за триллионы долларов, которые надо будет поделить".
"Возникает третий вопрос: а может, это кому-то надо было? Наверняка, надо. Потому что на всех свинячьих, поросячьих, птичьих (гриппах – ред.) и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, и очень серьезно. Это мы со счетов не сбрасываем", - сказал глава государства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались. В Белоруссии на воскресенье число выявленных случаев коронавируса составило 61 475, в том числе скончались 383 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗМинская областьБелоруссия
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