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Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы
Пожарные спасли семь человек, в том числе ребенка, во время пожара в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

00:27 29.06.2020 (обновлено: 08:15 29.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной части. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пожарные спасли семь человек, в том числе ребенка, во время пожара в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 23:34. Загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Федора Полетаева, дом 32, корпус 5. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены семь человек. Из них один ребенок. Двух спасенных осматривают медики", — говорится в сообщении.

В 23:54 пожар ликвидировали.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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