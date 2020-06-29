https://ria.ru/20200629/1573599151.html
Поверженные герои: в США и Европе массово сносят памятники
В Америке и Европе активисты движения Black Lives Matter массово разрушают историческое и культурное наследие своих стран. Митингующие требуют снести памятники тем, кто поддерживал рабовладельческий строй и колониализм.
2020-06-29T00:24
2020-06-29T00:24
джордж флойд
расизм
христофор колумб
европа
вашингтон (город)
сша
видео
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европа
вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Поверженные герои: в США и Европе массово сносят памятники
В Америке и Европе активисты движения Black Lives Matter массово разрушают историческое и культурное наследие своих стран. Митингующие требуют снести памятники тем, кто поддерживал рабовладельческий строй и колониализм. В Вашингтоне подожгли статую Альберта Пайка, демонтировали памятник идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну, досталось и мореплавателю Христофору Колумбу за геноцид коренного населения Америки.
Война с памятниками началась на волне массовых протестов, после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.
2020-06-29T00:24
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, джордж флойд, расизм, христофор колумб, европа, вашингтон (город), сша, видео
Поверженные герои: в США и Европе массово сносят памятники
В Америке и Европе активисты движения Black Lives Matter массово разрушают историческое и культурное наследие своих стран. Митингующие требуют снести памятники тем, кто поддерживал рабовладельческий строй и колониализм.