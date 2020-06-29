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https://ria.ru/20200629/1573599075.html
Врачи рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
У добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, не выявили негативных последствия для здоровья, сообщила газета "Красная звезда". РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:08
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
красная звезда
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https://ria.ru/20200628/1573574809.html
Все добровольцы поди здоровенькие, минимум хронических заболеваний или их отсутствие, в историю болезни не заглянешь, но так или иначе неизвестно как поведет себя вакцина у людей пожилого возраста или у людей с приличным набором хрони
19
НЕ ВЕРЮ Я НАШЕЙ ВАКЦИНЕ... У меня с недавних пор больше доверия к китайским разработкам (после запущенного ими в серию большого пассажирского самолета, который не осилили даже японцы и немцы только с французами ) У них на 1120 людях прошло 2-e !!! испытание , сейчас согласны Арабы сделать заключительное (правило для 3-х испытаний действительно только в очаге эпидемии) Будет возможность, буду прививаться их вакциной
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231650_0:0:688:388_1400x0_80_0_0_b8cdd33461750031fbe14d319aae1c2b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, красная звезда

Врачи рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

00:16 29.06.2020 (обновлено: 09:08 29.06.2020)
28841
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, не выявили негативных последствия для здоровья, сообщила газета "Красная звезда".

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", — рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

По его словам, у добровольцев в дальнейшем будут брать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять на наличие иммунитета к коронавирусу.
Двое участников эксперимента сообщили изданию, что их самочувствие после вакцинации не изменилось.
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Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй. Спустя пять дней вакцину поставили еще 20 участникам эксперимента. Эта группа получит препарат в бустерном варианте — через три недели им по показаниям введут второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
В середине марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По последним данным университета имени Джона Хопкинса, общее число случаев заражения в мире достигло 10 063 319, из них 500 108 умерли.
В России выявили более 634 тысяч случаев заболевания. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов, 9073 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКрасная звезда
Популярные комментарии
Все добровольцы поди здоровенькие, минимум хронических заболеваний или их отсутствие, в историю болезни не заглянешь, но так или иначе неизвестно как поведет себя вакцина у людей пожилого возраста или у людей с приличным набором хрони
29 июня, 03:09
Не Совок
1401202
НЕ ВЕРЮ Я НАШЕЙ ВАКЦИНЕ... У меня с недавних пор больше доверия к китайским разработкам (после запущенного ими в серию большого пассажирского самолета, который не осилили даже японцы и немцы только с французами ) У них на 1120 людях прошло 2-e !!! испытание , сейчас согласны Арабы сделать заключительное (правило для 3-х испытаний действительно только в очаге эпидемии) Будет возможность, буду прививаться их вакциной
29 июня, 03:36
Андрей Шлапаков
1300012
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