Врачи рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Архивное фото

Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, не выявили негативных последствия для здоровья, сообщила У добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, не выявили негативных последствия для здоровья, сообщила газета "Красная звезда"

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", — рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

По его словам, у добровольцев в дальнейшем будут брать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять на наличие иммунитета к коронавирусу.

Двое участников эксперимента сообщили изданию, что их самочувствие после вакцинации не изменилось.

Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй. Спустя пять дней вакцину поставили еще 20 участникам эксперимента. Эта группа получит препарат в бустерном варианте — через три недели им по показаниям введут второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

В середине марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По последним данным университета имени Джона Хопкинса, общее число случаев заражения в мире достигло 10 063 319, из них 500 108 умерли.

В России выявили более 634 тысяч случаев заболевания. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов, 9073 скончались.