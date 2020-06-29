https://ria.ru/20200629/1573599075.html
Врачи рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
У добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, не выявили негативных последствия для здоровья, сообщила газета "Красная звезда". РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T00:16
2020-06-29T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
красная звезда
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https://ria.ru/20200628/1573574809.html
Не Совок
Все добровольцы поди здоровенькие, минимум хронических заболеваний или их отсутствие, в историю болезни не заглянешь, но так или иначе неизвестно как поведет себя вакцина у людей пожилого возраста или у людей с приличным набором хрони
19
Андрей Шлапаков
НЕ ВЕРЮ Я НАШЕЙ ВАКЦИНЕ... У меня с недавних пор больше доверия к китайским разработкам (после запущенного ими в серию большого пассажирского самолета, который не осилили даже японцы и немцы только с французами ) У них на 1120 людях прошло 2-e !!! испытание , сейчас согласны Арабы сделать заключительное (правило для 3-х испытаний действительно только в очаге эпидемии) Будет возможность, буду прививаться их вакциной
16
9
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, красная звезда
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
У добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, не выявили негативных последствия для здоровья, сообщила газета "Красная звезда"
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"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", — рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.
По его словам, у добровольцев в дальнейшем будут брать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять на наличие иммунитета к коронавирусу.
Двое участников эксперимента сообщили изданию, что их самочувствие после вакцинации не изменилось.
Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй. Спустя пять дней вакцину поставили еще 20 участникам эксперимента. Эта группа получит препарат в бустерном варианте — через три недели им по показаниям введут второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
В середине марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По последним данным университета имени Джона Хопкинса, общее число случаев заражения в мире достигло 10 063 319, из них 500 108 умерли.
В России выявили более 634 тысяч случаев заболевания. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов, 9073 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.