https://ria.ru/20200629/1573599035.html
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T00:11
2020-06-29T09:03
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573595056.html
pogodin
ну так мало же поотдыхали в этом году, нужно еще, чо! поправочки и парады важнее экономики, так что маршируем
179
Mk Sy
Культурный вклад не менее важен. Без прошлого не будет достойного будущего. Это надо быть врагом России, чтобы считать естественные расходы на парад или тем более быть против его. А поправки считаю важными. Почему я не против, да потому что достаточно посмотреть кто против.) Активизировались все политпротивники Путина, т.е кто не смог дорваться до власти и развалить Россию.
171
42
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503658_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1bc287aa76d88225da6c03d7bb619521.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество