У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Люди отдыхают у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото

Люди отдыхают у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.

Этот день объявлен нерабочим и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.

Как уточнили в Роструде , за работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.

При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается, отметили в ведомстве.