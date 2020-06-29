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У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:03
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573595056.html
ну так мало же поотдыхали в этом году, нужно еще, чо! поправочки и парады важнее экономики, так что маршируем
179
Культурный вклад не менее важен. Без прошлого не будет достойного будущего. Это надо быть врагом России, чтобы считать естественные расходы на парад или тем более быть против его. А поправки считаю важными. Почему я не против, да потому что достаточно посмотреть кто против.) Активизировались все политпротивники Путина, т.е кто не смог дорваться до власти и развалить Россию.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

00:11 29.06.2020 (обновлено: 09:03 29.06.2020)
214769
© РИА Новости / Григорий СысоевЛюди отдыхают у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Люди отдыхают у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
Этот день объявлен нерабочим и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.
Как уточнили в Роструде, за работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.
При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается, отметили в ведомстве.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 20:18
На онлайн-голосование по поправкам "пришли" свыше 80%. Два дня впереди
245368712191
Обсудить 42
РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
Популярные комментарии
ну так мало же поотдыхали в этом году, нужно еще, чо! поправочки и парады важнее экономики, так что маршируем
29 июня, 01:53
ppogodin
741030389
Культурный вклад не менее важен. Без прошлого не будет достойного будущего. Это надо быть врагом России, чтобы считать естественные расходы на парад или тем более быть против его. А поправки считаю важными. Почему я не против, да потому что достаточно посмотреть кто против.) Активизировались все политпротивники Путина, т.е кто не смог дорваться до власти и развалить Россию.
29 июня, 06:49
Mk Sy
106100460
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