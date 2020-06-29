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Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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весь мир, сша, коронавирус covid-19, в мире

Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек

00:09 29.06.2020 (обновлено: 10:52 29.06.2020)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.
По данным на 23:58 мск воскресенья умерли 500 108 заболевших, больше всего скончавшихся в США — 125 714. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 10 063 319.
В России выявили более 634 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Снимок коронавируса COVID-19
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