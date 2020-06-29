За обрядами староверов из Забайкалья можно будет наблюдать онлайн

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Раньше чтобы окунуться в традиции или услышать песни старообрядцев семейских, отмеченных в свое время дипломом ЮНЕСКО "Шедевр культурного наследия человечества", приходилось ехать в Красночикойский район Забайкальского края. Каждый год старообрядцы со всего мира встречаются там, чтобы поделиться знаниями. О фестивале семейских и особенностях их быта, а также о том, как формат мероприятия изменил коронавирус, рассказала Алена Филатова, заведующая отделом традиционной культуры ГУК "Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края".

В 2012 году впервые прошел межрегиональный фестиваль культуры семейских-старообрядцев "Семейская круговая". Он стал одним из центральных событий культурной жизни Забайкалья.

"Не случайно местом постоянного проведения фестиваля стал Красночикойский район как место компактного проживания семейских. Изюминкой фестиваля является конкурс "Наше наследие", в рамках которого фольклорные коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества демонстрируют культуру семейских Забайкальского края и других регионов России", — подчеркнула Алена Филатова.

На фестивале можно прикоснуться практически к любому моменту жизни старообрядцев: реконструируются гулянья на Троицу, мастера представляют свои работы на выставке, фольклорные коллективы исполняют уникальные песни семейских.

"Каждый коллектив по-своему самобытен и неотразим, многим участницам далеко за 70. Именно здесь происходит тесное общение с настоящими носителями песенной традиционной культуры, возникают спонтанные мастер-классы от наших бабушек. Именно здесь можно проследить связь поколений, где песня передается от старого к малому", — рассказала завотделом традиционной культуры.

Только на фестивале можно увидеть фольклорные коллективы семейских Бурятии и Забайкалья, одетые в самые лучшие свои наряды, веками хранящиеся в сундуках, объединенные обрядом, песней, единым праздничным духом, отметила она. Главная цель — сохранить и сберечь эту уникальную культуру.

Фестиваль вызвал неподдельный интерес гостей и участников. В 2018 году он отметил пятилетний юбилей и уже носил статус международного — участие в мероприятиях принимали коллектив "Земляки" из КНР, гости из Белоруссии — потомки старообрядцев.

Несмотря ни на что, и в этом году фестиваль состоится. Правда, будет проходить дистанционно с 20 августа по 15 сентября.

"Фестиваль "Семейская круговая" играет определенную роль в процессе сохранения и преемственности культуры старообрядцев, вызывает большой резонанс среди общественности, становится настоящим праздником и надолго запоминается зрителям. Мы всегда с нетерпением ждем следующей встречи с его участниками, давно ставшими друзьями", — подчеркнула Алена Филатова.

Связь времен

Как же потомкам семейских удалось сохранить жизненный уклад и традиции предков в наше время?

"Значительная удаленность большинства семейских селений от городов и промышленных центров, труднодоступный горно-таежный ландшафт местности, замкнутый образ жизни и тесные семейно-родственные связи, диктовавшиеся религиозными устоями, — все это способствовало сохранению в почти первозданном виде жизненного уклада, быта и культуры предков семейских", — отметила Алена Филатова.

По ее словам, ученые самых разных областей знания отмечают, что семейские смогли сберечь не только творческие мотивы, но и предметы народной культуры и древнерусской письменности.

Но сколько представителей старообрядцев сегодня проживает в регионе, сказать невозможно.