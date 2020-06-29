https://ria.ru/20200629/1573563026.html
В Нижегородской области будут производить молочную сыворотку на экспорт
Нижегородская область начнет экспортировать молочную сыворотку. Это будет первое подобное производство в крае и одно из немногих в стране. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:00
2020-06-29T13:14
хорошие новости
хорошие новости
нижегородская область
княгининский район
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3
нижегородская область
княгининский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, нижегородская область, княгининский район
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нижегородская область начнет экспортировать молочную сыворотку. Это будет первое подобное производство в крае и одно из немногих в стране.
В создание ориентированного на экспорт производства творога и сухой молочной сыворотки в Княгининском районе инвестируют порядка одного миллиарда рублей. Предприятие должно открыться в 2021 году. Его мощность позволит перерабатывать 100 тонн молока-сырья в сутки, говорится в сообщении на сайте правительства Нижегородской области.
"Молочную сыворотку используют для производства продуктов питания, в кондитерской промышленности. Эта продукция востребована за рубежом, в частности, одним из потенциальных рынков сбыта может стать Китай. В Нижегородской области сыворотка будет изготавливаться по современным технологиям из местного сырья высокого качества, что сделает нашу продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. Регион заинтересован в увеличении экспорта продукции АПК, ведь это дополнительные доходы для наших агропредприятий", — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Он также добавил, что в регионе доля племенного скота в общем поголовье дойного стада выше среднероссийского показателя.
"Племенная работа позволяет обеспечить достаточно высокое качество молока-сырья. Сейчас в Нижегородской области более 90 процентов производимого в сельхозорганизациях молока относится к высшему сорту", — сообщил заместитель губернатора.
Саносян подчеркнул, что в этом году будет переоснащена областная ветеринарная лаборатория, что позволит сделать контроль качества молока в регионе более строгим и эффективным.
"На новое оборудование направлено чуть менее 60 миллионов рублей. В результате в лаборатории смогут выявлять не только наличие патогенов в молоке-сырье, но и определять их содержание, что важно для диагностики поголовья", — сказал он.