В Нижегородской области будут производить молочную сыворотку на экспорт

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нижегородская область начнет экспортировать молочную сыворотку. Это будет первое подобное производство в крае и одно из немногих в стране.

В создание ориентированного на экспорт производства творога и сухой молочной сыворотки в Княгининском районе инвестируют порядка одного миллиарда рублей. Предприятие должно открыться в 2021 году. Его мощность позволит перерабатывать 100 тонн молока-сырья в сутки, говорится в сообщении на сайте правительства Нижегородской области.

"Молочную сыворотку используют для производства продуктов питания, в кондитерской промышленности. Эта продукция востребована за рубежом, в частности, одним из потенциальных рынков сбыта может стать Китай. В Нижегородской области сыворотка будет изготавливаться по современным технологиям из местного сырья высокого качества, что сделает нашу продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. Регион заинтересован в увеличении экспорта продукции АПК, ведь это дополнительные доходы для наших агропредприятий", — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он также добавил, что в регионе доля племенного скота в общем поголовье дойного стада выше среднероссийского показателя.

"Племенная работа позволяет обеспечить достаточно высокое качество молока-сырья. Сейчас в Нижегородской области более 90 процентов производимого в сельхозорганизациях молока относится к высшему сорту", — сообщил заместитель губернатора.

Саносян подчеркнул, что в этом году будет переоснащена областная ветеринарная лаборатория, что позволит сделать контроль качества молока в регионе более строгим и эффективным.