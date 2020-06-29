Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Жерар Депардье после карантина вернулся к работе над франко-японском фильмом “Imamu” (временное название), . Жерар Депардье после карантина вернулся к работе над франко-японском фильмом “Imamu” (временное название), сообщает Le Figaro.

Он играет шеф-повара заведения, который только что получил третью звезду.

Фильм снимает молодой режиссер Слони Соу. Под "Imamu" подразумевается кулинарный секрет японской кухни, который стремится постичь Габриэль Карвен (Жерар Депардье). Его супруга (Сандрин Боннэр) уходит от него сразу после присуждения третьей звезды. Антуан Дюлери выступает в роли грозного гастрономического критика.

В съемках, которые проходят в королевском аббатстве Фонтевро, также принимает участие старинный друг Депардье – Пьер Ришар.

Ожидается, что в мае следующего года лента будет представлена на Каннском фестивале.