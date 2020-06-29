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Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара
Жерар Депардье после карантина вернулся к работе над франко-японском фильмом “Imamu” (временное название), сообщает Le Figaro. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T06:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кино и сериалы, новости культуры, жерар депардье, пьер ришар

Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара

06:35 29.06.2020
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© Страница France 3 Pays de la Loire на YoutubeСкриншот видео о съемках фильма "Imamu"
Скриншот видео о съемках фильма Imamu
© Страница France 3 Pays de la Loire на Youtube
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Жерар Депардье после карантина вернулся к работе над франко-японском фильмом “Imamu” (временное название), сообщает Le Figaro.
Он играет шеф-повара заведения, который только что получил третью звезду.
Фильм снимает молодой режиссер Слони Соу. Под "Imamu" подразумевается кулинарный секрет японской кухни, который стремится постичь Габриэль Карвен (Жерар Депардье). Его супруга (Сандрин Боннэр) уходит от него сразу после присуждения третьей звезды. Антуан Дюлери выступает в роли грозного гастрономического критика.
В съемках, которые проходят в королевском аббатстве Фонтевро, также принимает участие старинный друг Депардье – Пьер Ришар.
Ожидается, что в мае следующего года лента будет представлена на Каннском фестивале.
Двадцать лет назад Жерар Депардье уже играл распорядителя и кулинара при дворе короля Людовика XIV – Франсуа Вателя в исторической драме "Ватель".
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КультураКино и сериалыНовости культурыЖерар ДепардьеПьер Ришар
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