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https://ria.ru/20200629/1573528280.html
Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции
Вашингтон готов предоставить Анкаре "конкурентоспособный по цене СПГ", чтобы ослабить зависимость от российского газа. Об этом сообщил бывший сенатор Дэвид... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:02
минобороны кнр
линдси грэм
андрей коболев
газпром
министерство обороны сша
экономика
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Турки предают Россию всегда. Гарант почему то считает их партнёрами.... Мы за свой счёт строим газопроводы, они потом отказываются от газа.Мы за свой счёт строим им АЭС, не понятно вообще получим ли мы деньги назад.... Продаём им в кредит вооружение, они не расплачиваются... Почему щедрые такие и глупые в выборе партнёров? зато у себя повышаем пенсионный возраст, постоянно растут цены на всё..... Гарант, ау?
64
Опять та же волынка: "конкурентоспособный по цене СПГ", чтобы ослабить зависимость от российского газа. Газпром сам ослабил зависимость от своего газа. Вспомните "Голубой поток", блэкаут в Турции. Умудрились проложить газопровод по дну Черного моря на глубине более 2 километров, вот его и сплющило.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны кнр, линдси грэм, андрей коболев, газпром, министерство обороны сша, экономика

Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции

08:00 29.06.2020 (обновлено: 08:02 29.06.2020)
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© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Вашингтон готов предоставить Анкаре "конкурентоспособный по цене СПГ", чтобы ослабить зависимость от российского газа. Об этом сообщил бывший сенатор Дэвид Виттер на семинаре Делового совета Турция — США "Пора союзникам стать союзниками: турецко-американская цепочка поставок". Вместе с Виттером Америку на саммите представлял сенатор Линдси Грэм, автор нескольких антироссийских законопроектов.

Альтернатива Китаю

Столкнувшись с перспективой широкомасштабного экономического кризиса, Турция решила восстановить дружбу с США. Анкара позиционирует себя в качестве альтернативы Пекину, отношения с которым у Вашингтона с каждым днем все хуже.
В четверг сенат США одобрил законопроект под названием "Акт об автономии Гонконга", который предусматривает санкции против китайских чиновников, причастных к принятию закона о национальной безопасности в Гонконге, а также компаний и банков, связанных с этими чиновниками.
Днем раньше Пентагон опубликовал список из двадцати китайских фирм, действующих, по мнению американцев, в интересах Минобороны КНР. В него, в частности, вошли China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp, авиастроительная компания Aviation Industry Corp. Эксперты уверены, что это первый шаг к санкциям.
Торговая война между КНР и США уже привела к перестройке глобальных цепочек поставок, а новое обострение отношений на фоне глобального кризиса из-за пандемии коронавируса только ускорит этот процесс. Чем и решили воспользоваться турки.
"До пандемии в основе единой цепочки поставок глобальной экономики находился Китай. Теперь ситуация меняется, и для таких стран, как Турция, открываются огромные возможности", — откровенно заявил вице-президент страны Фуат Октай.
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Анкара уже разработала план того, как, опираясь на поддержку Вашингтона, потеснить Китай в Африке. "Совместные турецко-американские предприятия на этом континенте могут быть интересной частью восстановления наших экономик после пандемии, — уверен председатель TAIK Мехмет Али Ялджиндаг. — Мы не только поможем хрупким экономикам, но и нанесем удар по китайской экспансии, укрепим связи с США".
Кроме того, по мнению Ялджиндага, Турция способна заместить КНР в поставках на американский рынок бытовой техники и автомобильных запчастей. "Это позволит Соединенным Штатам диверсифицировать производителей и не зависеть от Китая, к чему стремится администрация Трампа", — отметил он.

Газовая атака

Однако американцев интересует дружба с Анкарой не только против Китая, но и против России. Поэтому на состоявшемся в среду семинаре Делового совета Турция — США "Пора союзникам стать союзниками: турецко-американская цепочка поставок" (TAIK) Дэвид Виттер (бывший сенатор от штата Луизиана, в котором сосредоточено производство сжиженного природного газа) и Линдси Грэм (автор нескольких антироссийских законопроектов и главный лоббист интересов американских газовиков в конгрессе) предложили туркам план сотрудничества в газовой сфере, направленный на подрыв позиций "Газпрома".
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Он прост: Турция начнет покупать американский СПГ, станет газовым хабом, будет перепродавать "газ свободы" соседям и заработает кучу денег. По сути, это то же самое, о чем Вашингтон раньше договорился с Варшавой.
Но Турция — не Польша. Она уже газовый хаб, оперирует поставками голубого топлива из России и Азербайджана в объемах, которые полякам и не снились, и Анкара совершенно не заинтересована в том, чтобы дополнительный СПГ из США еще больше обвалил цены на европейском рынке.
Этого не могут не понимать даже в Вашингтоне. Поэтому эксперты уверены, что реальная цель американцев — навязать Анкаре договор, предусматривающий возможность прохода через Босфор танкеров.
Сейчас движение газовозов по проливу запрещено, что не позволяет Киеву и Софии приобретать заокеанский СПГ. Если Анкара пойдет на уступки, ситуация кардинально изменится: американцы смогут построить терминалы для приема сжиженного газа на побережье всех своих сателлитов в регионе — Украины, Болгарии, Румынии и Молдавии, обеспечив неплохой рынок сбыта производителям в Луизиане.

Смотрите, кто пришел

Примечательно, что в качестве основного партнера по газовым проектам Виттер и Грэм представили туркам компанию Louisiana Natural Gas Exports (LNGE). Ту самую, с которой украинское правительство в конце мая заключило меморандум о закупках 5,5 миллиарда кубометров СПГ в год в течение двадцати лет.
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От такого сотрудничества отказался даже "Нафтогаз Украины", поскольку, как сообщил глава украинской госкомпании Андрей Коболев, "проверка выявила несколько десятков признаков, не позволяющих подписать какой-либо контракт с Louisiana Natural Gas Export".
LNGE основали менее двух лет назад в американском "внутреннем офшоре", штате Делавэр, и ее реальные бенефициары неизвестны. За все время деятельности компания ни разу не получала прибыль, зато умудрилась накопить задолженность по налогам в размере 340 тысяч долларов. Ее исполнительный директор Бен Бланшет владеет участком на газовом месторождении Abbeville в Луизиане и лихорадочно ищет рынки сбыта.
Если намерения Турции встроиться в глобальные цепочки поставок имеют шанс на успех, то сотрудничество с Louisiana Natural Gas Export ничего хорошего не сулит. Однако Анкара не в том положении, чтобы капризничать.
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Экономика в кризисе, валютные резервы на исходе: турецкие госбанки за пять месяцев этого года продали 55 миллиардов долларов, чтобы затормозить падение лиры, которая за три года обесценилась в два с лишним раза. В мае отток валюты из страны превысил приток на пять миллиардов долларов.
Последний шанс Турции спастись от экономического краха — попасть в программу помощи Федрезерва США. В разгар кризиса ФРС открыла для центробанков развивающихся стран, таких как Мексика или Бразилия, неограниченные кредитные линии. Но Турции Вашингтон до сих пор отказывал "из-за высокой политизации турецкого Центробанка". Чтобы американцы сменили гнев на милость, Анкаре придется дорого заплатить.
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Минобороны КНРЛиндси ГрэмАндрей КоболевГазпромМинистерство обороны СШАЭкономика
Популярные комментарии
Турки предают Россию всегда. Гарант почему то считает их партнёрами.... Мы за свой счёт строим газопроводы, они потом отказываются от газа.Мы за свой счёт строим им АЭС, не понятно вообще получим ли мы деньги назад.... Продаём им в кредит вооружение, они не расплачиваются... Почему щедрые такие и глупые в выборе партнёров? зато у себя повышаем пенсионный возраст, постоянно растут цены на всё..... Гарант, ау?
29 июня, 10:14
Егор Панкратов
34000030
Опять та же волынка: "конкурентоспособный по цене СПГ", чтобы ослабить зависимость от российского газа. Газпром сам ослабил зависимость от своего газа. Вспомните "Голубой поток", блэкаут в Турции. Умудрились проложить газопровод по дну Черного моря на глубине более 2 километров, вот его и сплющило.
29 июня, 09:56
Igor Rod'ko
2700017
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