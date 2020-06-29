Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Вашингтон готов предоставить Анкаре "конкурентоспособный по цене СПГ", чтобы ослабить зависимость от российского газа. Об этом сообщил бывший сенатор Дэвид Виттер на семинаре Делового совета Турция — США "Пора союзникам стать союзниками: турецко-американская цепочка поставок". Вместе с Виттером Америку на саммите представлял сенатор Линдси Грэм, автор нескольких антироссийских законопроектов.

Альтернатива Китаю

Столкнувшись с перспективой широкомасштабного экономического кризиса, Турция решила восстановить дружбу с США. Анкара позиционирует себя в качестве альтернативы Пекину, отношения с которым у Вашингтона с каждым днем все хуже.

В четверг сенат США одобрил законопроект под названием "Акт об автономии Гонконга", который предусматривает санкции против китайских чиновников, причастных к принятию закона о национальной безопасности в Гонконге, а также компаний и банков, связанных с этими чиновниками.

Днем раньше Пентагон опубликовал список из двадцати китайских фирм, действующих, по мнению американцев, в интересах Минобороны КНР. В него, в частности, вошли China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp, авиастроительная компания Aviation Industry Corp. Эксперты уверены, что это первый шаг к санкциям.

Торговая война между КНР и США уже привела к перестройке глобальных цепочек поставок, а новое обострение отношений на фоне глобального кризиса из-за пандемии коронавируса только ускорит этот процесс. Чем и решили воспользоваться турки.

"До пандемии в основе единой цепочки поставок глобальной экономики находился Китай. Теперь ситуация меняется, и для таких стран, как Турция, открываются огромные возможности", — откровенно заявил вице-президент страны Фуат Октай.

Анкара уже разработала план того, как, опираясь на поддержку Вашингтона, потеснить Китай в Африке. "Совместные турецко-американские предприятия на этом континенте могут быть интересной частью восстановления наших экономик после пандемии, — уверен председатель TAIK Мехмет Али Ялджиндаг. — Мы не только поможем хрупким экономикам, но и нанесем удар по китайской экспансии, укрепим связи с США".

Кроме того, по мнению Ялджиндага, Турция способна заместить КНР в поставках на американский рынок бытовой техники и автомобильных запчастей. "Это позволит Соединенным Штатам диверсифицировать производителей и не зависеть от Китая, к чему стремится администрация Трампа", — отметил он.

Газовая атака

Однако американцев интересует дружба с Анкарой не только против Китая, но и против России. Поэтому на состоявшемся в среду семинаре Делового совета Турция — США "Пора союзникам стать союзниками: турецко-американская цепочка поставок" (TAIK) Дэвид Виттер (бывший сенатор от штата Луизиана, в котором сосредоточено производство сжиженного природного газа) и Линдси Грэм (автор нескольких антироссийских законопроектов и главный лоббист интересов американских газовиков в конгрессе) предложили туркам план сотрудничества в газовой сфере, направленный на подрыв позиций "Газпрома".

Он прост: Турция начнет покупать американский СПГ, станет газовым хабом, будет перепродавать "газ свободы" соседям и заработает кучу денег. По сути, это то же самое, о чем Вашингтон раньше договорился с Варшавой.

Но Турция — не Польша. Она уже газовый хаб, оперирует поставками голубого топлива из России и Азербайджана в объемах, которые полякам и не снились, и Анкара совершенно не заинтересована в том, чтобы дополнительный СПГ из США еще больше обвалил цены на европейском рынке.

Этого не могут не понимать даже в Вашингтоне. Поэтому эксперты уверены, что реальная цель американцев — навязать Анкаре договор, предусматривающий возможность прохода через Босфор танкеров.

Сейчас движение газовозов по проливу запрещено, что не позволяет Киеву и Софии приобретать заокеанский СПГ. Если Анкара пойдет на уступки, ситуация кардинально изменится: американцы смогут построить терминалы для приема сжиженного газа на побережье всех своих сателлитов в регионе — Украины, Болгарии, Румынии и Молдавии, обеспечив неплохой рынок сбыта производителям в Луизиане.

Смотрите, кто пришел

Примечательно, что в качестве основного партнера по газовым проектам Виттер и Грэм представили туркам компанию Louisiana Natural Gas Exports (LNGE). Ту самую, с которой украинское правительство в конце мая заключило меморандум о закупках 5,5 миллиарда кубометров СПГ в год в течение двадцати лет.

От такого сотрудничества отказался даже "Нафтогаз Украины", поскольку, как сообщил глава украинской госкомпании Андрей Коболев, "проверка выявила несколько десятков признаков, не позволяющих подписать какой-либо контракт с Louisiana Natural Gas Export".

LNGE основали менее двух лет назад в американском "внутреннем офшоре", штате Делавэр, и ее реальные бенефициары неизвестны. За все время деятельности компания ни разу не получала прибыль, зато умудрилась накопить задолженность по налогам в размере 340 тысяч долларов. Ее исполнительный директор Бен Бланшет владеет участком на газовом месторождении Abbeville в Луизиане и лихорадочно ищет рынки сбыта.

Если намерения Турции встроиться в глобальные цепочки поставок имеют шанс на успех, то сотрудничество с Louisiana Natural Gas Export ничего хорошего не сулит. Однако Анкара не в том положении, чтобы капризничать.

Экономика в кризисе, валютные резервы на исходе: турецкие госбанки за пять месяцев этого года продали 55 миллиардов долларов, чтобы затормозить падение лиры, которая за три года обесценилась в два с лишним раза. В мае отток валюты из страны превысил приток на пять миллиардов долларов.