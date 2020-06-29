Бортпроводники поделились советами, какую одежду лучше носить в полете

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бортпроводники рассказали, в какой одежде они предпочитают видеть пассажиров, и что их раздражает в поведении туристов, Бортпроводники рассказали, в какой одежде они предпочитают видеть пассажиров, и что их раздражает в поведении туристов, сообщает Express.

По одежде мы получаем первое впечатление о пассажире, — сказала стюардесса с 10-летним стажем. — Если кто-то приходит на борт, одетый в то, что выглядит как ночная пижама (мы, действительно, видим такое) я не впечатлена".

По ее словам, не нужно одеваться так, как это делали люди в 50-е годы — в костюмы и платья, но, безусловно, нужно выглядеть аккуратно и чисто.

“Когда я вижу женщину или мужчину, которые хорошо одеты, я сразу понимаю, что у них есть чувство приличия, и что они, вероятно, будут хорошо себя вести", — говорит она.

Однако некоторые считают, что переодевание в полете в более комфортные вещи необходимо, особенно в путешествии на дальние расстояния. Никто не хочет сидеть в джинсах или костюме много часов подряд.

Тем не менее, одна стюардесса поделилась, что правильная одежда может стать одним из способов, получить обслуживание классом выше. При этом, по словам бортпроводников, не нужно тратиться перед полетом на дизайнерские вещи.

"Лучше всего выглядеть хорошо, но сдержанно, так, будто вы часто путешествуете. Тот, кто потенциально может рассчитывать на повышение класса обслуживания, может не получить его, если одет не соответствующим образом", — поясняет бортпроводник.

Также они рассказали, какие поступки пассажиров раздражают их больше всего. Например, стюардесса вспомнила, как одна компания заказала множество напитков, а когда пришло время платить, пассажиры самодовольно рассмеялись и сказали, что у них нет денег. Они думали, что это сойдет им с рук.

"Одна из самых раздражающих вещей, когда пассажиры в наушниках, а вы приходите, чтобы предложить им закуски и напитки, — поделился другой бортпроводник. – Приходится все время повторять им одно и то же".