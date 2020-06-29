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Всенародная акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной
Медиагруппа "Россия сегодня", организатор акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!", приняла решение сделать акцию бессрочной. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:02
россия
миа "россия сегодня"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, миа "россия сегодня", новости агентства

Всенародная акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

10:00 29.06.2020 (обновлено: 11:02 29.06.2020)
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© РИА НовостиВсенародная акция "Пожалуйста, дышите!"
Всенародная акция Пожалуйста, дышите!
© РИА Новости
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня", организатор акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!", приняла решение сделать акцию бессрочной.

"Значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому мы считаем правильным не ограничивать сроки нашей акции "Пожалуйста, дышите!" датами", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

В конце мая МИА "Россия сегодня" запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!", в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru.
С момента старта в активе акции уже свыше четырехсот историй со всей России. Те, кто хочет рассказать о своих героях — медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Правила акции также указаны на портале.
Здание Государственного Исторического музея
19 июня, 12:30
О героях акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в ГИМ
Акция — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики", Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты" / сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Акцию поддержали информационные и отраслевые партнеры: благотворительный фонд "Система", телеканал "Москва 24", ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
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