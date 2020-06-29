Всенародная акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня", организатор акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!", приняла решение сделать акцию бессрочной.
"Значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому мы считаем правильным не ограничивать сроки нашей акции "Пожалуйста, дышите!" датами", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В конце мая МИА "Россия сегодня" запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!", в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru.
С момента старта в активе акции уже свыше четырехсот историй со всей России. Те, кто хочет рассказать о своих героях — медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Правила акции также указаны на портале.
19 июня, 12:30О героях акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в ГИМ
Акция — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики", Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты" / сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Акцию поддержали информационные и отраслевые партнеры: благотворительный фонд "Система", телеканал "Москва 24", ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.