Всенародная акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики", Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты" / сайт. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.