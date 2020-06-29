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Группа Bring me the horizon представила ужасающий клип "Parasite Eve"
Участники британской рок-группы Bring me the horizon опубликовали на YouTube ужасающий клип на трек "Parasite Eve". За основу видео взяли игру в жанре шутер... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573522276_47:0:1382:751_1400x0_80_0_0_8ddd1ae432c74b5b0372dd64896186fc.jpg
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музыка, новости культуры, youtube

Группа Bring me the horizon представила ужасающий клип "Parasite Eve"

00:46 29.06.2020 (обновлено: 11:39 29.06.2020)
680
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Участники британской рок-группы Bring me the horizon опубликовали на YouTube ужасающий клип на трек "Parasite Eve". За основу видео взяли игру в жанре шутер Doom eternal.
В мрачном ролике музыканты показывают жутких персонажей, например зомби-медсестер или монстров, напоминающих героев из фильма "Чужой". На фоне звучит тяжелый рок, совмещенный с элементами болгарского народного пения.
По словам лидера Bring me the horizon Оливера Сайкса, сейчас музыканты работают над четырьмя новыми альбомами, которые будут называться Post human. Трек "Parasite Eve" войдет в один из этих сборников.

"Каждый из альбомов будет отличаться друг от друга звучанием и настроением. Это то, чего мы никогда еще не делали", — прокомментировал Сайкс.

Ожидается, что новая музыка Bring me the horizon выйдет в течение следующего года.
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