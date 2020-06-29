Группа Bring me the horizon представила ужасающий клип "Parasite Eve"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Участники британской рок-группы Bring me the horizon опубликовали на YouTube ужасающий клип на трек "Parasite Eve". За основу видео взяли игру в жанре шутер Doom eternal.
В мрачном ролике музыканты показывают жутких персонажей, например зомби-медсестер или монстров, напоминающих героев из фильма "Чужой". На фоне звучит тяжелый рок, совмещенный с элементами болгарского народного пения.
По словам лидера Bring me the horizon Оливера Сайкса, сейчас музыканты работают над четырьмя новыми альбомами, которые будут называться Post human. Трек "Parasite Eve" войдет в один из этих сборников.
"Каждый из альбомов будет отличаться друг от друга звучанием и настроением. Это то, чего мы никогда еще не делали", — прокомментировал Сайкс.
Ожидается, что новая музыка Bring me the horizon выйдет в течение следующего года.