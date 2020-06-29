https://ria.ru/20200629/1573510598.html
В Сети опубликовали первый трейлер сериала "Дивный новый мир"
На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T02:09
2020-06-29T02:09
кино и сериалы
новости культуры
деми мур (деметрия гайнс)
лондон
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573510972_0:0:1053:592_1400x0_80_0_0_ad13dd787de3ec695816336a8ed3d4bd.jpg
https://ria.ru/20200626/1573468421.html
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573510972_0:0:1053:592_1400x0_80_0_0_ad13dd787de3ec695816336a8ed3d4bd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573510972_294:0:1083:592_1400x0_80_0_0_cd05aa268cf35b7890be58725a907fad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573510972_95:0:687:592_1400x0_80_0_0_af3324a5cef617e4b0bd907c3373bd55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, деми мур (деметрия гайнс), лондон
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, замаскированной под утопию.
Действие разворачивается в Лондоне будущего. Люди живут практически в идеальном мире благодаря тому, что власти запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. Однако главный герой Джон (Олден Эренрайк) нарушает хрупкую гармонию в обществе.
В сериале приняли участие Гарри Ллойд ("Игра престолов", "Страх"), Джозеф Морган ("Дневники вампира"), Джессика Браун Финдлей ("Аббатство Даунтон", "Любовь сквозь время"), Ханна Джон-Кеймен ("Черное зеркало"), Деми Мур ("Привидение", "Солдат Джейн") и другие.
Выход сериала состоится 15 июля на видеосервисе.