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В Сети опубликовали первый трейлер сериала "Дивный новый мир"
На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T02:09
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, деми мур (деметрия гайнс), лондон

В Сети опубликовали первый трейлер сериала "Дивный новый мир"

02:09 29.06.2020
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, замаскированной под утопию.
Действие разворачивается в Лондоне будущего. Люди живут практически в идеальном мире благодаря тому, что власти запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. Однако главный герой Джон (Олден Эренрайк) нарушает хрупкую гармонию в обществе.
В сериале приняли участие Гарри Ллойд ("Игра престолов", "Страх"), Джозеф Морган ("Дневники вампира"), Джессика Браун Финдлей ("Аббатство Даунтон", "Любовь сквозь время"), Ханна Джон-Кеймен ("Черное зеркало"), Деми Мур ("Привидение", "Солдат Джейн") и другие.
Выход сериала состоится 15 июля на видеосервисе.
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