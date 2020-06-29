В Сети опубликовали первый трейлер сериала "Дивный новый мир"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, замаскированной под утопию.

Действие разворачивается в Лондоне будущего. Люди живут практически в идеальном мире благодаря тому, что власти запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. Однако главный герой Джон (Олден Эренрайк) нарушает хрупкую гармонию в обществе.

В сериале приняли участие Гарри Ллойд ("Игра престолов", "Страх"), Джозеф Морган ("Дневники вампира"), Джессика Браун Финдлей ("Аббатство Даунтон", "Любовь сквозь время"), Ханна Джон-Кеймен ("Черное зеркало"), Деми Мур ("Привидение", "Солдат Джейн") и другие.