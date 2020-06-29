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Авоська, "Нива", "Зенит": легенды советского промышленного дизайна
В Международный день промышленного дизайна вспоминаем изобретения, ставшие символами СССР. Вещи, которые оценили не только у нас, но и за рубежом, — от авоськи... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:03
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стиль жизни, дизайн, кузьма петров-водкин, вера мухина, антарктида, япония, сша

Авоська, "Нива", "Зенит": легенды советского промышленного дизайна

08:00 29.06.2020 (обновлено: 08:03 29.06.2020)
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CC BY 2.0 / Nikita Kravchuk / Граненый стакан
Граненый стакан
CC BY 2.0 / Nikita Kravchuk /
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. В Международный день промышленного дизайна вспоминаем изобретения, ставшие символами СССР. Вещи, которые оценили не только у нас, но и за рубежом, — от авоськи и электросамовара до знаменитого фотоаппарата "Зенит" и изъездившей мир "Нивы" — в материале РИА Новости.

Советское — значит отличное!

Все силы советской промышленности в основном были брошены на оборонку, поэтому экспериментировать с формой конструкторы не привыкли. Конечно, были исключения, но прежде всего в производство запускали вещи, которые выглядели непритязательно, а служить должны были десятилетиями.

"Дизайн товаров личного пользования из СССР, которые шли на экспорт, не был тем качеством, благодаря которому они пользовались спросом. Их покупали в основном из-за сочетания цены и надежности", — считает член Союза дизайнеров России Азат Романов.

Необходимая для развития промышленного дизайна конкуренция тоже фактически отсутствовала, а дефицит жестко ограничивал сроки и возможности производства. Но и в таких условиях в СССР появлялись действительно уникальные предметы бытового дизайна и архитектуры, аналогов которым в мире нет.

Сумка-авоська

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЦеремония награждения лауреатов кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония награждения лауреатов кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Церемония награждения лауреатов кинофестиваля "Кинотавр"
Забавным названием этот аксессуар, который вновь оказался в тренде благодаря моде на экологичный дизайн, обязан Аркадию Райкину. В одном из номеров артист изобразил советского гражданина, твердившего: "А это — авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…" Установка, знакомая тогда почти каждому.

"В период дефицита посещение магазинов напоминало охоту: за добычей приходилось побегать", — говорит директор Московского музея дизайна Ольга Дружинина.

Авоська, прототипом которой послужила сетка для фиксации прически, известная с XIX века, появилась в начале 1920-х годов, а уже в 30-х наладили ее массовое производство. Все по стандарту: сетка, сплетенная из 14 рядов, причем каждый состоял из 24 ячеек. Выдерживала компактная и легкая сумка до 70 килограммов.
© РИА Новости / Борис Кавашкин

Покупатели в магазине "Овощи — фрукты", расположенном на улице Кирова.

Покупатели в магазине Овощи-фрукты, расположенном на улице Кирова.
1 из 3

Покупатели в магазине "Овощи — фрукты", расположенном на улице Кирова.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
© РИА Новости / Михаил Озерский

Актриса Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка" (режиссер — Борис Барнет).

Актриса Ирина Скобцева в главной роли в фильме Аннушка (режиссер Борис Барнет).
2 из 3

Актриса Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка" (режиссер — Борис Барнет).

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Мерзликин на съемках фильма Рената Давлетьярова "Однажды" в Астрахани.
Актер Андрей Мерзликин на съемках фильма Рената Давлетьярова Однажды в Астрахани.
3 из 3
Актер Андрей Мерзликин на съемках фильма Рената Давлетьярова "Однажды" в Астрахани.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Покупатели в магазине "Овощи — фрукты", расположенном на улице Кирова.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
2 из 3

Актриса Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка" (режиссер — Борис Барнет).

© РИА Новости / Михаил Озерский
3 из 3
Актер Андрей Мерзликин на съемках фильма Рената Давлетьярова "Однажды" в Астрахани.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Конечно, ее содержимое видели все, но в советское время это был скорее не недостаток, а возможность похвастаться дефицитными покупками. Умельцы догадались найти для авоськи множество альтернативных применений: ее использовали как холодильник (зимой за окном так хранили скоропортящиеся продукты), вешали на кольцо для игры в баскетбол, а металлическую модель брали с собой на рыбалку.

Автомобиль "Нива"

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМужчина грузит на автомобиль елки
Мужчина грузит на автомобиль ёлки
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Спроектировать первый доступный автомобиль повышенной проходимости — такую задачу поставили перед советскими конструкторами Волжского автомобильного завода в начале 1970-х. Эта идея пришла в голову председателю Совета министров Алексею Косыгину. Первая экспериментальная модель была без рамы и выглядела очень брутально: напоминала уазик. Обкатывали ее в строжайшей секретности: интересующимся говорили, что испытывают новый румынский внедорожник.
Знакомый облик машине придал в 1972 году художник Валерий Семушкин.

"Моя "Нива" должна выглядеть спокойно-уверенной. Быть своей на природе и в городе, в зимнем лесу и в глубокой колее", — цитирует его Владимир Аронов в книге "Дизайн в культуре ХХ века".

Новый внедорожник без преувеличения стал мировым хитом. Более 80 процентов машин уходило на экспорт, причем за границей они продавались с перешитым салоном и в расширенной комплектации: высокая крыша, панорамные зеркала, задние дворники. Особенно "Нивы" ценили в Великобритании, Японии, их до сих пор хорошо покупают в Германии.
Предназначенный для вечного российского бездорожья автомобиль разъезжал по Антарктиде, поднимался на высоту 5726 метров над уровнем моря в Гималаях, принимал участие в экстремальной гонке "Париж — Дакар". И даже море ему по колено: одна из самых необычных разновидностей "Нивы" — экспериментальная "Река", водоплавающая машина для рыболовов и охотников.

Граненый стакан

© Фото предоставлено РИА Новости оператором перевозок — компанией "Гранд Сервис Экспресс"Именные подстаканники в поезде "Таврия"
Именные подстаканники в поезде Таврия
© Фото предоставлено РИА Новости оператором перевозок — компанией "Гранд Сервис Экспресс"
Предмет этот настолько культовый, что у него даже есть собственный праздник, который отмечают 11 сентября. Именно в этот день в 1943 году с конвейера в городе Гусь-Хрустальный сошел первый граненый стакан в привычном нам виде — с гладким ободком. До этого он был немного другим: достаточно взглянуть на полотно "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина, написанное в 1918 году.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКартина К. Петрова-Водкина "Натюрморт с яблоками"
Картина К.Петрова-Водкина Натюрморт с яблоками
© РИА Новости
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Картина К. Петрова-Водкина "Натюрморт с яблоками"
Бытует мнение, что каноническую форму, предложенную еще в Петровскую эпоху стекольных дел мастером Ефимом Смолиным, до ума довела знаменитый скульптор Вера Мухина. Однако документальных подтверждений этому нет.
По другой красивой легенде, граней в первой советской модели было ровно 16 — по числу советских республик, а ободок символизировал их объединение. Особенно прижился этот стакан в общепите, потому как отлично промывался в посудомоечных машинах. А еще благодаря граненому стакану появилось выражение "сообразить на троих": если доливать ровно до ободка, то стандартная советская бутылка водки делилась как раз на равные порции по 167 граммов.

Фотоаппарат "Зенит"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПроизводство отечественной цифровой фотокамеры "Зенит-М"
Производство отечественной цифровой фотокамеры Зенит-М
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Производство отечественной цифровой фотокамеры "Зенит-М"
Советский Союз стал родиной нескольких легендарных камер: это и "Горизонт", и ставший культовым за границей ЛОМО, и необычное фоторужье, увековеченное в мультфильме "Каникулы в Простоквашино". Внешний облик всех трех разрабатывал Владимир Рунге. Ему же принадлежит и дизайн известного фотоаппарата "Зенит", который даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как самую продаваемую "зеркалку" в мире. Основой послужил переработанный корпус дальномерного фотоаппарата "Зоркий".
Авторитетный британский журнал What Digital Camera назвал изобретение Красногорского завода имени Зверева лучшей камерой 1979 года. "Сейчас эти советские фотоаппараты есть в экспозиции практически каждого музея дизайна в мире", — указывает Дружинина.
Недавно обновленную камеру перевыпустили ограниченной партией, всего 500 штук. Хотя стоимость одного фотоаппарата почти достигала полумиллиона рублей, тираж раскупили.

Ограда ПО‑2

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкФутбольные граффити в Волгограде
Футбольные граффити в Волгограде
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Футбольные граффити в Волгограде
Так официально именуется знакомый абсолютно всем бетонный забор с ромбиками. Тоже образец промышленного дизайна, причем один из самых растиражированных в России и СНГ. Спроектировал его в семидесятых архитектор Борис Лахман, получивший за это бронзовую медаль на ВДНХ.
На суд комиссии он представил три эскиза, и выбрали самый простой. Посчитали, что на рельефный рисунок красиво падает тень и это якобы избавляет массивный бетонный забор от ощущения монотонности. Впрочем, в расчет принимались не только эстетические качества: благодаря такой конструкции у ПО‑2 есть и другое важное преимущество — он создает шумовой барьер.
В 1980-х заборами Лахмана, кажется, огораживали практически все: от воинских частей и заводов до больниц и библиотек. Сам архитектор, который давно эмигрировал в США, недоумевает, в чем же секрет такой популярности его изобретения на территории бывшего СССР.

Наручные часы "Командирские"

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкЧасы "Командирские" проходят проверку на герметичность в специальной установке на Чистопольском часовом заводе
Часы Командирские проходят проверку на герметичность в специальной установке на Чистопольском часовом заводе
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Часы "Командирские" проходят проверку на герметичность в специальной установке на Чистопольском часовом заводе
Часы, разработанные в 1965 году по заказу Министерства обороны, предназначались для награждения отличившихся бойцов, так что не совершившим подвигов приходилось выкупать их с огромной наценкой у спекулянтов. Из более 50 вариантов оформления маршал Родион Малиновский выбрал те, что в круглом корпусе. Модель собирали на заводе "Восток": ее отличал циферблат со звездой и светящимися цифрами, а также секундомер на основе механизмов военных мин.
В конце 1980-х "Командирские" полюбили на Западе — впрочем, за ними до сих пор охотятся иностранные коллекционеры. Для США, которые тогда закупили 40 тысяч штук, придумали новый дизайн — скрещенные сабли на фоне пальмы и американского флага. Именно "Командирские" красовались на запястьях солдат американской армии во время операции "Буря в пустыне": в экстремальных условиях Персидского залива они показали себя лучше швейцарских и японских механизмов.

Электрический самовар

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСамовар электрический "Cпутник". Дизайнер — К. М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976 год. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна
Самовар электрический Cпутник. Дизайнер К.М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий 1976. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер — К. М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976 год. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна
Споры, где же был изобретен самовар — в Древнем Риме, Китае, Голландии или все-таки в России, — ведут до сих пор. Однако точно известно, что электрический аналог этого "водогрейного сосуда для чая" (так определяет его словарь Даля) появился в СССР в 1956 году. Выпуск советского гаджета наладили на тульском заводе "Штамп".
К 1970-м, когда все больше семей переезжали из деревенских домов в квартиры, такие самовары пользовались большим спросом. Старожилы, конечно, ворчали, что с традиционным жаровым его не сравнить, вкус напитка получается другой, а старинный агрегат, когда-то бывший символом достатка и уюта, превратили в простой кипятильник.
Большинство моделей особой оригинальностью не отличалась. Однако было несколько интересных образцов для экспорта и украшения стола партийной элиты. Это, например, сделанный в форме птицы "Петушок" и очень модный "Спутник".
Выставка МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна в Москве
25 декабря 2019, 10:36Культура
Первая выставка Музея дизайна открылась в Западном крыле Третьяковки
15840110
КультураСтиль жизниДизайнКузьма Петров-ВодкинВера МухинаАнтарктидаЯпонияСША
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