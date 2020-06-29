Авоська, "Нива", "Зенит": легенды советского промышленного дизайна

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. В Международный день промышленного дизайна вспоминаем изобретения, ставшие символами СССР. Вещи, которые оценили не только у нас, но и за рубежом, — от авоськи и электросамовара до знаменитого фотоаппарата "Зенит" и изъездившей мир "Нивы" — в материале РИА Новости.

Советское — значит отличное!

Все силы советской промышленности в основном были брошены на оборонку, поэтому экспериментировать с формой конструкторы не привыкли. Конечно, были исключения, но прежде всего в производство запускали вещи, которые выглядели непритязательно, а служить должны были десятилетиями.

"Дизайн товаров личного пользования из СССР, которые шли на экспорт, не был тем качеством, благодаря которому они пользовались спросом. Их покупали в основном из-за сочетания цены и надежности", — считает член Союза дизайнеров России Азат Романов.

Необходимая для развития промышленного дизайна конкуренция тоже фактически отсутствовала, а дефицит жестко ограничивал сроки и возможности производства. Но и в таких условиях в СССР появлялись действительно уникальные предметы бытового дизайна и архитектуры, аналогов которым в мире нет.

Сумка-авоська

Забавным названием этот аксессуар, который вновь оказался в тренде благодаря моде на экологичный дизайн, обязан Аркадию Райкину. В одном из номеров артист изобразил советского гражданина, твердившего: "А это — авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…" Установка, знакомая тогда почти каждому.

"В период дефицита посещение магазинов напоминало охоту: за добычей приходилось побегать", — говорит директор Московского музея дизайна Ольга Дружинина.

Авоська, прототипом которой послужила сетка для фиксации прически, известная с XIX века, появилась в начале 1920-х годов, а уже в 30-х наладили ее массовое производство. Все по стандарту: сетка, сплетенная из 14 рядов, причем каждый состоял из 24 ячеек. Выдерживала компактная и легкая сумка до 70 килограммов.

Конечно, ее содержимое видели все, но в советское время это был скорее не недостаток, а возможность похвастаться дефицитными покупками. Умельцы догадались найти для авоськи множество альтернативных применений: ее использовали как холодильник (зимой за окном так хранили скоропортящиеся продукты), вешали на кольцо для игры в баскетбол, а металлическую модель брали с собой на рыбалку.

Автомобиль "Нива"

Спроектировать первый доступный автомобиль повышенной проходимости — такую задачу поставили перед советскими конструкторами Волжского автомобильного завода в начале 1970-х. Эта идея пришла в голову председателю Совета министров Алексею Косыгину. Первая экспериментальная модель была без рамы и выглядела очень брутально: напоминала уазик. Обкатывали ее в строжайшей секретности: интересующимся говорили, что испытывают новый румынский внедорожник.

Знакомый облик машине придал в 1972 году художник Валерий Семушкин.

"Моя "Нива" должна выглядеть спокойно-уверенной. Быть своей на природе и в городе, в зимнем лесу и в глубокой колее", — цитирует его Владимир Аронов в книге "Дизайн в культуре ХХ века".

Новый внедорожник без преувеличения стал мировым хитом. Более 80 процентов машин уходило на экспорт, причем за границей они продавались с перешитым салоном и в расширенной комплектации: высокая крыша, панорамные зеркала, задние дворники. Особенно "Нивы" ценили в Великобритании, Японии, их до сих пор хорошо покупают в Германии.

Предназначенный для вечного российского бездорожья автомобиль разъезжал по Антарктиде, поднимался на высоту 5726 метров над уровнем моря в Гималаях, принимал участие в экстремальной гонке "Париж — Дакар". И даже море ему по колено: одна из самых необычных разновидностей "Нивы" — экспериментальная "Река", водоплавающая машина для рыболовов и охотников.

Граненый стакан

© Фото предоставлено РИА Новости оператором перевозок — компанией "Гранд Сервис Экспресс" Именные подстаканники в поезде "Таврия" © Фото предоставлено РИА Новости оператором перевозок — компанией "Гранд Сервис Экспресс"

Предмет этот настолько культовый, что у него даже есть собственный праздник, который отмечают 11 сентября. Именно в этот день в 1943 году с конвейера в городе Гусь-Хрустальный сошел первый граненый стакан в привычном нам виде — с гладким ободком. До этого он был немного другим: достаточно взглянуть на полотно "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина, написанное в 1918 году.

Бытует мнение, что каноническую форму, предложенную еще в Петровскую эпоху стекольных дел мастером Ефимом Смолиным, до ума довела знаменитый скульптор Вера Мухина. Однако документальных подтверждений этому нет.

По другой красивой легенде, граней в первой советской модели было ровно 16 — по числу советских республик, а ободок символизировал их объединение. Особенно прижился этот стакан в общепите, потому как отлично промывался в посудомоечных машинах. А еще благодаря граненому стакану появилось выражение "сообразить на троих": если доливать ровно до ободка, то стандартная советская бутылка водки делилась как раз на равные порции по 167 граммов.

Фотоаппарат "Зенит"

Советский Союз стал родиной нескольких легендарных камер: это и "Горизонт", и ставший культовым за границей ЛОМО, и необычное фоторужье, увековеченное в мультфильме "Каникулы в Простоквашино". Внешний облик всех трех разрабатывал Владимир Рунге. Ему же принадлежит и дизайн известного фотоаппарата "Зенит", который даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как самую продаваемую "зеркалку" в мире. Основой послужил переработанный корпус дальномерного фотоаппарата "Зоркий".

Авторитетный британский журнал What Digital Camera назвал изобретение Красногорского завода имени Зверева лучшей камерой 1979 года. "Сейчас эти советские фотоаппараты есть в экспозиции практически каждого музея дизайна в мире", — указывает Дружинина.

Недавно обновленную камеру перевыпустили ограниченной партией, всего 500 штук. Хотя стоимость одного фотоаппарата почти достигала полумиллиона рублей, тираж раскупили.

Ограда ПО‑2

Так официально именуется знакомый абсолютно всем бетонный забор с ромбиками. Тоже образец промышленного дизайна, причем один из самых растиражированных в России и СНГ. Спроектировал его в семидесятых архитектор Борис Лахман, получивший за это бронзовую медаль на ВДНХ.

На суд комиссии он представил три эскиза, и выбрали самый простой. Посчитали, что на рельефный рисунок красиво падает тень и это якобы избавляет массивный бетонный забор от ощущения монотонности. Впрочем, в расчет принимались не только эстетические качества: благодаря такой конструкции у ПО‑2 есть и другое важное преимущество — он создает шумовой барьер.

В 1980-х заборами Лахмана, кажется, огораживали практически все: от воинских частей и заводов до больниц и библиотек. Сам архитектор, который давно эмигрировал в США, недоумевает, в чем же секрет такой популярности его изобретения на территории бывшего СССР.

Наручные часы "Командирские"

Часы, разработанные в 1965 году по заказу Министерства обороны, предназначались для награждения отличившихся бойцов, так что не совершившим подвигов приходилось выкупать их с огромной наценкой у спекулянтов. Из более 50 вариантов оформления маршал Родион Малиновский выбрал те, что в круглом корпусе. Модель собирали на заводе "Восток": ее отличал циферблат со звездой и светящимися цифрами, а также секундомер на основе механизмов военных мин.

В конце 1980-х "Командирские" полюбили на Западе — впрочем, за ними до сих пор охотятся иностранные коллекционеры. Для США, которые тогда закупили 40 тысяч штук, придумали новый дизайн — скрещенные сабли на фоне пальмы и американского флага. Именно "Командирские" красовались на запястьях солдат американской армии во время операции "Буря в пустыне": в экстремальных условиях Персидского залива они показали себя лучше швейцарских и японских механизмов.

Электрический самовар

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер — К. М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976 год. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна © Фото : предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна Самовар электрический "Cпутник". Дизайнер — К. М. Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976 год. Металл, пластик. Промышленное производство. Московский музей дизайна

Споры, где же был изобретен самовар — в Древнем Риме, Китае, Голландии или все-таки в России, — ведут до сих пор. Однако точно известно, что электрический аналог этого "водогрейного сосуда для чая" (так определяет его словарь Даля) появился в СССР в 1956 году. Выпуск советского гаджета наладили на тульском заводе "Штамп".

К 1970-м, когда все больше семей переезжали из деревенских домов в квартиры, такие самовары пользовались большим спросом. Старожилы, конечно, ворчали, что с традиционным жаровым его не сравнить, вкус напитка получается другой, а старинный агрегат, когда-то бывший символом достатка и уюта, превратили в простой кипятильник.