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Советник британского премьера по нацбезопасности ушел в отставку
Советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл уходит в отставку, его место займет переговорщик с ЕС по Brexit... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:37
дэвид фрост
борис джонсон
великобритания
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дэвид фрост, борис джонсон, великобритания, в мире

Советник британского премьера по нацбезопасности ушел в отставку

23:37 28.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой посольства Великобритании в РФГлава политического департамента МИД Великобритании, специальный представитель в Афганистане и Пакистане Марк Седвилл
Глава политического департамента МИД Великобритании, специальный представитель в Афганистане и Пакистане Марк Седвилл
© Фото : предоставлено пресс-службой посольства Великобритании в РФ
ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл уходит в отставку, его место займет переговорщик с ЕС по Brexit Дэвид Фрост, говорится в сообщении британского правительства.
"Премьер-министр сегодня объявил о назначении Дэвида Фроста советником премьер-министра по национальной безопасности. Дэвид в настоящее время является советником премьер-министра по Европе и главным переговорщиком. Он сменит сэра Марка Седвилла, который занимал пост советника по национальной безопасности с апреля 2017 года", - отмечается в заявлении.
В знак признания заслуг Седвиллу, отдавшему государственной службе более 30 лет, присвоен пожизненный титул пэра.
Также премьер-министр попросил бывшего советника по нацбезопасности возглавить новую группу G7 по глобальной экономической безопасности, когда Великобритания вступит в должность председателя.
Премьер-министр Борис Джонсон, комментируя назначение, заявил, что Фрост "является опытным дипломатом, политическим мыслителем и опытным переговорщиком, твердо верящим в усиление позиции Великобритании в мире".
"Он договорился о сделке, которая в конце концов позволила нам покинуть ЕС в январе, и я уверен, что в своей новой роли он будет в равной степени способствовать изменению влияния этой страны в лучшую сторону", - подчеркнул Джонсон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
13 февраля, 19:25
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Дэвид ФростБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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