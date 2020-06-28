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Ле Пен заявила о "большой победе" своей партии на муниципальных выборах
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о "большой победе" на проходивших во Франции муниципальных выборах и поздравила нескольких... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:18
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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министерство внутренних дел франции, марин ле пен, франция, в мире

Ле Пен заявила о "большой победе" своей партии на муниципальных выборах

23:18 28.06.2020
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о "большой победе" на проходивших во Франции муниципальных выборах и поздравила нескольких кандидатов в мэры, сумевших выиграть.
"Этим вечером (выборы - ред.) заканчиваются по-настоящему большой победой. Она имеет не просто символическое значение, эта победа стала настоящим спусковым крючком, поскольку мы тоже сможем показать, что способны управлять большими сообществами… Также, по сути, наступил конец антиреспубликанского фронта, то есть того, идея которого заключалась в том, чтобы победить "Национальное объединение" только потому, что это "Национальное объединение", - заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.
В Twitter Ле Пен поздравила членов собственной партии, которые, по предварительным данным, одержали победу в своих муниципалитетах. С победой она поздравила новых мэров Перпиньяна, Муассака, Мазана, Бедаррида и Брюэ-ла-Бюисьера.
По последним данным МВД Франции, явка на выборах по стране на 17.00 (18.00 мск) составила 34,67%.
Второй тур выборов, провести который предполагалось 22 марта, был отложен из-за режима самоизоляции. В конце мая власти Франции утвердили новую дату второго тура - 28 июня.
Эдуард Филипп
Вчера, 21:45
Премьер Франции побеждает на муниципальных выборах в городе Гавр
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Министерство внутренних дел ФранцииМарин Ле ПенФранцияВ мире
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