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Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку Минск для... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-29T08:33
россия
александр лукашенко
евросоюз
владимир путин
москва
белоруссия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, москва, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

22:41 28.06.2020 (обновлено: 08:33 29.06.2020)
68172
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку Минск для Москвы, по его мнению, — единственный оставшийся союзник.
"Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. И я часто (президенту России Владимиру) Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: "А" — Евросоюза, "Б" — Украины", — заявил он во время встречи с представителями Минской области в пятниц. фрагмент Мероприятия показал телеканал "Беларусь 1" в воскресенье вечером.
Как утверждает Лукашенко, Белоруссия является второй после Германии страной по объему закупок российского газа, а также крупным потребителем российской нефти. "Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего — политически", - заявил президент.
По мнению главы республики, потерять Белоруссию — "это сильнейший удар по внутренней политике России".
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
24 июня, 04:21
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Рассуждая об отношениях с ЕС, Лукашенко отметил, что Белоруссии Европейский союз "напакостил много". Президент, в частности, указал, что Брюссель вводил против Минска санкции, "не хотел разговаривать", но не потому, что республика проводила "не ту политику".
"Нет. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе — война в Украине, "нормандский формат" в Минске. Это был повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения…, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли", — отметил глава государства.
Лукашенко считает, что как раз в этот момент Белоруссию "наконец-то заметили американцы", выяснилось, что республика "для них тоже важна".
"И вот приезд многих американцев, а потом госсекретаря (США Майка Помпео — ред.) в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа (Россию — ред.). Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику, я исходил, прежде всего, из этого, понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга — Украина, воюющая Украина", — добавил президент.

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РоссияАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВладимир ПутинМоскваБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Крым признайте, союзник. Как был директором колхоза так им и помрёт..
28 июня, 22:45
Андрей Дашков
145301027
Поэтому я и веду себя как социально низкоответственный человек, добавил президент в конце беседы.
28 июня, 22:58
Дмитрий 72
861000015
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