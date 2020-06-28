Володин прокомментировал строительство инфекционного центра в Саратове

САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Строительство новой инфекционной больницы в Строительство новой инфекционной больницы в Саратове может затянуться, поскольку областным властям не удалось собрать необходимый объем средств на этот проект и им предстоит найти с учетом покупки оборудования еще 1,32 миллиарда рублей, сообщил спикер Госдумы , уроженец региона Вячеслав Володин

Ранее власти области призвали бизнес и граждан принять участие в сборе средств в фонд поддержки строительства нового инфекционного центра. Власти региона планировали ввести объект в эксплуатацию в сентябре. Володин ранее заявил, что строительство инфекционной больницы в Саратове оценивается в 1,2 миллиарда рублей, еще около миллиарда рублей потребуется на оборудование, и пообещал помочь найти половину средств на возведение медцентра. На его строительство при поддержке Володина региону 462,2 миллиона рублей выделил бюджет Москвы

"Говорили.., что инфекционная больница обойдется в 1,2 миллиарда (рублей), а сейчас они бумаги мне дают, где инфекционная больница уже 1,6 миллиарда… Если у вас денежных средств на сегодня вместе с теми, которые обещал найти... 800, и вам (региону) не хватает еще 800… Поэтому вы сразу скажите об этом подрядчикам, чтобы они планировали работу и сделали ее в том виде, который вам позволит хотя бы контур тепловой закрыть", - сказал Володин на видео, опубликованном в аккаунте его сторонников в Instagram

"Нужно будет найти как минимум эти недостающие 800 миллионов для строительно-монтажных работ и плюс еще надо на оборудование 520 миллионов, потому что часть оборудования можем туда поставить, которое имеется. Вот в сумме видите, какая цифра - 1,32 миллиарда где-то надо искать", - добавил он.

Володин отметил, что властям региона удалось собрать только 198 миллионов рублей благотворительных и спонсорских средств вместе с материалами. Спикер Госдумы также раскритиковал областных чиновников, отрапортовавших о планах сдать больницу в сентябре.