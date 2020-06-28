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Более ста россиян вылетели из Рима в Москву на вывозном рейсе
Очередной вывозной рейс со 121 гражданином России вылетел в воскресенье вечером из римского аэропорта "Фьюмичино" в Москву, сообщили в российском посольстве в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Более ста россиян вылетели из Рима в Москву на вывозном рейсе

21:31 28.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
РИМ, 28 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Очередной вывозной рейс со 121 гражданином России вылетел в воскресенье вечером из римского аэропорта "Фьюмичино" в Москву, сообщили в российском посольстве в Италии.
"На Родину смогли отправиться граждане России из различных регионов нашей страны", - сказали дипломаты.
Сотрудники посольства России в Италии и авиакомпании "Аэрофлот" помогли пассажирам при регистрации на рейс и прохождении паспортных формальностей.
Сотрудники консульского отдела посольства помогли согражданам с прохождением формальных процедур в римском аэропорту "Фьюмичино" и оказали необходимое содействие пассажирам с ограниченными возможностями.
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Двадцать четвертого мая в Россию вылетел самолет со 117 россиянами. Двадцать девятого апреля вывозной рейс "Аэрофлота" по маршруту РимПетербург – Москва вернул на родину 105 человек. Как сообщили в посольстве РФ, более 50 человек из подавших заявление на регистрацию на рейс не приехали в Рим ко времени вылета и остались в Италии. Кроме того, в начале апреля более 120 россиян, бывших пассажирами круизных лайнеров итальянской компании Costa Crociere, смогли вылететь из Италии на родину.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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