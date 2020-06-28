https://ria.ru/20200628/1573596963.html
В Южной Корее еще 62 человека заболели COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 62 случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человека, сообщила организация... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:28
2020-06-28T21:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
южная корея
сеул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6ac932cf78fcdff6740dd00e8431b731.jpg
https://ria.ru/20200619/1573208453.html
южная корея
сеул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6ac932cf78fcdff6740dd00e8431b731.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_e63dae8da7cc86abb2bf8d69208e83fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_714:137:2625:2048_1400x0_80_0_0_e9e7ea15be8318ec1670bcea350380bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, южная корея, сеул, в мире
СЕУЛ, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея
зарегистрировала 62 случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее периодически происходят скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня - 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC, 40 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 22 завезены из-за границы, 16 случаев были выявлены на карантинном досмотре, 14 случаев зафиксированы в Сеуле
, 17 в провинции Кёнгидо
, остальные по всей стране.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что составляет 89,4%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,25 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1550 случаев завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 706 зараженных.
В Сеуле уже 207 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 27 заболевших образовали кластер в одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви 1715 прихожан, карантинные власти в связи с этими случаями сейчас проверяют на коронавирус около двух тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.