В Южной Корее еще 62 человека заболели COVID-19

СЕУЛ, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 62 случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее периодически происходят скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня - 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC, 40 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 22 завезены из-за границы, 16 случаев были выявлены на карантинном досмотре, 14 случаев зафиксированы в Сеуле , 17 в провинции Кёнгидо , остальные по всей стране.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что составляет 89,4%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,25 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1550 случаев завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 706 зараженных.

В Сеуле уже 207 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 27 заболевших образовали кластер в одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви 1715 прихожан, карантинные власти в связи с этими случаями сейчас проверяют на коронавирус около двух тысяч человек.