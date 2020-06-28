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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее еще 62 человека заболели COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 62 случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человека, сообщила организация... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T21:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
южная корея
сеул
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее еще 62 человека заболели COVID-19

21:28 28.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 62 случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее периодически происходят скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня - 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC, 40 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 22 завезены из-за границы, 16 случаев были выявлены на карантинном досмотре, 14 случаев зафиксированы в Сеуле, 17 в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что составляет 89,4%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,25 миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1550 случаев завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 706 зараженных.
В Сеуле уже 207 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 27 заболевших образовали кластер в одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви 1715 прихожан, карантинные власти в связи с этими случаями сейчас проверяют на коронавирус около двух тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮжная КореяСеулВ мире
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