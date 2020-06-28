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Туризм
https://ria.ru/20200628/1573596731.html
МИД планирует упростить условия въезда в Россию для ряда иностранцев
МИД России планирует упростить условия поездок в страну для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками россиян, заявил замглавы ведомства,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:45
туризм
евгений иванов
новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
евгений иванов, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

МИД планирует упростить условия въезда в Россию для ряда иностранцев

21:14 28.06.2020 (обновлено: 22:45 28.06.2020)
4949
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. МИД России планирует упростить условия поездок в страну для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками россиян, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.
По его словам, сейчас министерство работает над законопроектом, который предусматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для родственников россиян. Предполагается, что виза будет предоставляться на основании заявления в письменной форме от гражданина России.
"Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России", — сказал дипломат в интервью изданию "Коммерсант".
Законопроект также определяет категории иностранцев, которые смогут получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении по ходатайству родственника — россиянина, добавил дипломат.
"Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений", — сообщил Иванов.
Московский Кремль
26 июня, 11:16
В МИД прокомментировали соглашение с Минском о визах
67511360
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ТуризмЕвгений ИвановНовости - ТуризмМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
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