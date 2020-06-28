МИД планирует упростить условия въезда в Россию для ряда иностранцев

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. МИД России планирует упростить условия поездок в страну для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками россиян, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь МИД России планирует упростить условия поездок в страну для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками россиян, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов

По его словам, сейчас министерство работает над законопроектом, который предусматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для родственников россиян. Предполагается, что виза будет предоставляться на основании заявления в письменной форме от гражданина России.

"Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России", — сказал дипломат в интервью изданию " Коммерсант ".

Законопроект также определяет категории иностранцев, которые смогут получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении по ходатайству родственника — россиянина, добавил дипломат.