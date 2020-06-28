В Таджикистане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

"C 30 апреля по 28 июня в Таджикистане выявлено 5849 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 50", - сказал собеседник агентств.

По его словам, от этой болезни на вечер воскресенья в стране вылечились 4448 человек (76%), скончались 52, сейчас в больницах под наблюдением врачей находится 271 пациент с диагнозом "коронавирус", за последние сутки 57 человек были выписаны после выздоровления.