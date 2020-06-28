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В Таджикистане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 50 случаев заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:41
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коронавирус covid-19, таджикистан, в мире

В Таджикистане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

20:41 28.06.2020
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© Sputnik / Амир ИсаевМужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
Мужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Мужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. За истекшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 50 случаев заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.
"C 30 апреля по 28 июня в Таджикистане выявлено 5849 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 50", - сказал собеседник агентств.
По его словам, от этой болезни на вечер воскресенья в стране вылечились 4448 человек (76%), скончались 52, сейчас в больницах под наблюдением врачей находится 271 пациент с диагнозом "коронавирус", за последние сутки 57 человек были выписаны после выздоровления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаджикистанВ мире
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