https://ria.ru/20200628/1573595863.html
В Таджикистане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 50 случаев заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:41
2020-06-28T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458952_0:0:2051:1154_1400x0_80_0_0_0b03d42008e6da5c890f8475f486c1a6.jpg
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458952_0:0:2051:1154_1400x0_80_0_0_0b03d42008e6da5c890f8475f486c1a6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458952_96:0:1955:1394_1400x0_80_0_0_17c87555f95cd8f5f25090a417f80754.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458952_329:0:1723:1394_1400x0_80_0_0_1acf2d5239f22644f326f7778a0ec3cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, таджикистан, в мире