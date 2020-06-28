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Саратовский депутат обратился в СК после потасовки в думе
Заявление с просьбой провести проверку в связи с потасовкой среди депутатов Саратовской областной думы подано в Следственный комитет, сообщил депутат... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:19
николай бондаренко
кпрф
единая россия
александр хинштейн
саратов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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николай бондаренко, кпрф, единая россия, александр хинштейн, саратов

Саратовский депутат обратился в СК после потасовки в думе

20:19 28.06.2020
8539
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДепутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Архивное фото
САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заявление с просьбой провести проверку в связи с потасовкой среди депутатов Саратовской областной думы подано в Следственный комитет, сообщил депутат регионального парламента Николай Бондаренко (КПРФ).
"Единая Россия"... написали заявление, просят компетентные органы привлечь меня к ответственности, что я начал эту драку, что именно я напал на депутата от "Единой России" первым и собственно в процессе получил все остальное, что, конечно же, абсолютно не так. Я в свою очередь написал заявление в Следственный комитет", - сказал он в воскресенье в ходе прямого эфира на своем канале в Youtube.
Он отметил, что готов предоставить следствию все видеозаписи с заседания областной думы, которые снял как он сам, так и его коллеги и помощники, что позволит сформулировать общую картину инцидента.
Заседание Саратовской областной думы 23 июня, длившееся почти 12 часов, прервалось из-за потасовки среди депутатов. Она произошла во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева (ЕР), оглашавшего решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским (ЕР) и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.
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Все началось после того, как сосед Бушуева в зале - депутат Анатолий Ципящук (ЕР) - со словами "проваливай отсюда" бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко, который снимал выступление Бушуева на камеру мобильного телефона. После этого в зале началась потасовка, и спикер думы Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.
Глава фракции ЕР в саратовской облдуме Иван Дзюбан ранее сообщал РИА Новости, что фракция обратится в МВД по факту инцидента с потасовкой. По мнению Дзюбана, Бондаренко сам спровоцировал конфликт с Ципящуком. Замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн заявил агентству, что в этой ситуации необходимо детально разбираться.
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Николай БондаренкоКПРФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнСаратов
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