Саратовский депутат обратился в СК после потасовки в думе

САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заявление с просьбой провести проверку в связи с потасовкой среди депутатов Саратовской областной думы подано в Следственный комитет, сообщил депутат регионального парламента Заявление с просьбой провести проверку в связи с потасовкой среди депутатов Саратовской областной думы подано в Следственный комитет, сообщил депутат регионального парламента Николай Бондаренко КПРФ ).

Единая Россия "... написали заявление, просят компетентные органы привлечь меня к ответственности, что я начал эту драку, что именно я напал на депутата от "Единой России" первым и собственно в процессе получил все остальное, что, конечно же, абсолютно не так. Я в свою очередь написал заявление в Следственный комитет", - сказал он в воскресенье в ходе прямого эфира на своем канале в Youtube

Он отметил, что готов предоставить следствию все видеозаписи с заседания областной думы, которые снял как он сам, так и его коллеги и помощники, что позволит сформулировать общую картину инцидента.

Заседание Саратовской областной думы 23 июня, длившееся почти 12 часов, прервалось из-за потасовки среди депутатов. Она произошла во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева (ЕР), оглашавшего решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским (ЕР) и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.

Все началось после того, как сосед Бушуева в зале - депутат Анатолий Ципящук (ЕР) - со словами "проваливай отсюда" бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко, который снимал выступление Бушуева на камеру мобильного телефона. После этого в зале началась потасовка, и спикер думы Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.