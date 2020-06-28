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В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 40
Еще два человека с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 40, сообщила пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:48
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 40

19:48 28.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 40, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 4819 случаев коронавируса. К 25 июня скончались 38 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Мужчина 1948 года рождения… Женщина 1975 года рождения… Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у обоих пациентов имелись ряд сопутствующих тяжелых хронических патологий, в том числе у мужчины - хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, тяжелая степень стеноза, а у женщины - атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, артериальная гипертензия, ожирение третьей степени и узловой коллоидный зоб.
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По словам Черемушкиной, число вылечившихся от коронавируса в области увеличилось до 4511 человек, в том числе в воскресенье врачи выписали 15 выздоровевших пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская область
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